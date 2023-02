Pinerolo ricorda le foibe con una cerimonia in viale Cavalieri di Vittorio Vene

Nel ‘Giorno del Ricordo’ il Comitato Dieci Febbraio organizza una celebrazione per le vittime delle Foibe e in memoria dell’esodo giuliano-dalmata. L’appuntamento è domani alle 15,30 in viale Cavalieri di Vittorio Veneto a Pinerolo, dove si trova il monumento dedicato ‘alle vittime della violenza e dell’intolleranza religiosa e politica’. Un luogo non casuale, perché da tempo il consigliere comunale leghista Fioravanti Mongiello chiede che quel monumento rechi un cippo anche per le vittime delle foibe. Proprio Mongiello è uno dei promotori dell’iniziativa, assieme a Gianni Luigi Gamba del Comitato Dieci Febbraio. “Faremo un breve video con la posa dei fiori, poi ci sarà spazio per degli interventi come quello del professore Stefano Drago, che è stato assessore alla Cultura di Pinerolo e ha fatto ricerche sull’esodo giuliano-dalmata” anticipa Mongiello.