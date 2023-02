La Mole Antonelliana si illumina di viola, simbolo della lotta all'epilessia

Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia la Mole Antonelliana si illuminerà di viola, simbolo della lotta all’Epilessia. L’iniziativa, organizzata dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e dalla Fondazione LICE, ha come obiettivo quello di accendere una “luce speciale” sull’importanza dell’inclusione sociale delle Persone con Epilessia, dalla scuola al lavoro.

“L’Epilessia è ancora una malattia stigmatizzante - sottolinea la Dott.ssa Irene Bagnasco, Medico specialista in Neuropsichiatria infantile - Epilettologia presso l’Ospedale Martini di Torino e Coordinatrice LICE Macroarea Piemonte, Liguria, Val D’Aosta - attorno alla quale c’è pregiudizio e ignoranza. Sono ancora molte le persone che ritengono erroneamente che l’Epilessia sia una malattia rara oppure una malattia mentale. E ancora che non si possa andare a scuola o lavorare. Tutto ciò è dovuto alla scarsa conoscenza. L’epilessia colpisce tutte le età della vita, ma i due picchi di incidenza si hanno nell’età infantile e negli anziani. Ed è proprio in età evolutiva che la patologia va a impattare nel contesto di sviluppo, familiare, di relazioni con i pari, nel percorso scolastico e nelle attività ludico-ricreative-sportive”.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, LICE e Fondazione LICE, in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub, presentano “Si va in scena. Storie di Epilessia”, la campagna di awareness contro lo stigma sociale che spesso comporta l’esclusione da una vita normale per chi convive con l’Epilessia, anche in ambito scolastico e lavorativo.

La Giornata Internazionale sarà anche l’occasione per lanciare un contest dedicato al tema dell’inclusione sociale, dalla scuola al lavoro. La storia migliore, selezionata da una giuria di esperti, diventerà il soggetto di un cortometraggio che sarà presentato dal 20 al 29 luglio al Giffoni Film Festival 2023.

La Campagna LICE 2023 “SI VA IN SCENA. STORIE DI EPILESSIA” proseguirà per tutto il 2023. Chi volesse partecipare al contest e raccontare la propria storia di Epilessia entro e non oltre il 13 marzo 2023, potrà trovare tutte le informazioni su Lice e Fondazione LICE.