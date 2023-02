Un ginocchio elettronico per regalare una nuova vita a 77enne torinese

Una nuova vita grazie al ginocchio elettronico

Il signor Clary, che oggi ha 77 anni, vive a Torino e prima di andare in pensione lavorava come progettista meccanico. Dopo l’operazione è cominciata una nuova fase della sua vita: “ Sicuramente è stato uno shock, soprattutto perché è avvenuto tutto in modo inaspettato ”, racconta Angelo Clary. “ Inoltre, lo stesso problema si stava presentando anche nella gamba sinistra, ma fortunatamente i medici sono riusciti a scongiurarlo. In seguito all’amputazione ho dovuto usare una protesi e imparare nuovamente a camminare, facendo molta riabilitazione. Non è stato facile. Dopo quattro anni, però, ho deciso di fare un cambiamento importante nella mia vita e affrontare una nuova sfida ”.

Protesi di ultima generazione

Nell’autunno del 2022 il signor Clary si rivolge all’Officina Ortopedica Maria Adelaide con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la propria mobilità. Dopo alcuni test, lo staff dell’Officina Ortopedica applica al paziente una protesi di ultima generazione munita di un ginocchio elettronico Kenevo che supporta i movimenti nelle situazioni più tipiche, fornendo maggiore sicurezza e fluidità nel passo. Il ginocchio offre nuove funzionalità che semplificano la vita quotidiana, in quanto la protesi reagisce immediatamente quando il paziente vuole sedersi, usare le scale, salire e scendere le rampe. Con la protezione anti-inciampo Plus la protesi riconosce quando il paziente inciampa, è in pericolo di cadere o si interrompe un movimento.

L'articolazione di ginocchio attiva così una resistenza alla flessione elevata e questo assicura un'elevata sicurezza. Inoltre, con l'app Cockpit si possono effettuare alcune regolazioni dell'articolazione di ginocchio tramite lo smartphone ed è possibile attivare la funzione cicloergometro intuitiva, grazie alla quale si può utilizzare la cyclette per allenarsi.

Costo non coperto dal Servizio Sanitario