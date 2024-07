Il Comune chiede la riapertura di Bibliomouse, la biblioteca per i bambini del Regina Margherita

Il Comune si impegnerà per fare ripartire la "Bibliomouse". La biblioteca per i bambini dell'Ospedale Regina Margherita è infatti chiusa dal 2019 e non è stata mai riaperta dopo la fine della pandemia.

Si trattava di uno spazio fisico dove i bambini ricoverati potevano svagarsi ed estraniarsi dalla pesantezza dell'ambiente ospedaliero, per leggere ma anche socializzare, e per quei pazienti che non potevano spostarsi dalla propria camera era previsto un servizio mobile che li raggiungesse nei loro letti.

La proposta avanzata da Luca Pidello

La proposta di mozione del consigliere Luca Pidello (PD) chiede a Sindaco e Giunta di richiedere alla direzione dell'Ospedale Infantile Regina Margherita la riapertura del progetto, e di valutare modalità alternative ai carrelli che portano libri ai letti dei bambini, coinvolgendo anche le sale di attesa come spazi comuni.

"Il documento chiede in particolare due cose - ha spiegato Pidello - che ci sia di nuovo uno spazio fisico in cui sia possibile uscire dal proprio reparto, vedersi in un contesto diverso con altri bambini, e per secondo non dimenticare i bambini che non possono uscire dal proprio reparto o dalla propria stanza. Chiediamo che ci siano progettualità per accompagnare questo servizio vicino ai loro letti, e anche per quei bambini che non stanno sempre in ospedale ma ci stazionano molto tempo per le terapie".

Carlotta Salerno favorevole all'idea

L'assessora alle politiche giovanili Carlotta Salerno ha accolto positivamente la proposta, come dichiarato in commissione congiunta sanità e cultura: "C'era un investimento della città di Torino sul progetto che ben riprenderemmo, anche noi non abbiamo capito perché dopo la crisi Covid non ci sia stato il ripristino degli spazi. C'è tutta l'intenzione dell'assessorato e dei servizi educativi di riprendere l'interlocuzione per ripartire".