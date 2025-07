Carenza di lavoratori in sanità, il Pd interroga Riboldi: "Personale aumenta, al netto del turnover"

“Oggi abbiamo 1755 assunti nella Sanità piemontese in più rispetto al 30 giugno 2023. Un dato che è al netto del turnover”.

Lo ha riferito, nel corso del question time, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, in una risposta scritta che è stata letta in aula da Gian Luca Vignale. L’interrogazione (548) era stata presentata da Gianna Pentenero (Pd), sulla “Carenza di personale medico e infermieristico con gravi conseguenze sul sistema sanitario piemontese, in particolare nel periodo estivo”.

In relazione alle denunce delle organizzazioni sindacali, Pentenero ha chiesto quali misure intendesse adottare la Regione per garantire la copertura di medici e infermieri durante il periodo estivo, evitando chiusure di servizi e ambulatori.

Anche Domenico Rossi (Pd) ha presentato un’interrogazione (546) sulla carenza di personale sanitario, puntando su “ferie arretrate e ore eccedenti medici Asl Novara e dell’Aou Maggiore della Carità di Novara”. L’obiettivo era chiedere alla Giunta come “intenda intervenire e con quali strumenti per migliorare le condizioni lavorative del personale medico e in particolare ridurre il fabbisogno di eccedenza e recuperare il carico di giorni di ferie arretrate e di eccedenza oraria”. In sostanza il personale sanitario “ha gravi difficoltà a poter godere delle ferie, previste dai contratti di lavoro, dopo aver dovuto sopportare pesanti carichi di lavoro nel corso della loro attività”.

L’assessore ha spiegato che con una delibera del 13 luglio 2023 è stato recepito il Protocollo d’intesa tra Regione, aziende sanitarie, atenei piemontesi e sindacati per attuare un piano straordinario per il personale sanitario che aveva, tra gli altri, un obiettivo occupazionale di 2000 assunzioni. Per adesso vi è quindi stato un incremento di 1755 unità e tra queste 312 medici, 439 infermieri e 415 Oss.

Nel caso di Novara, la Giunta ha precisato che “i dati dell’osservatorio (del personale sanitario) sul piano straordinario di reclutamento di personale attesta comunque un numero crescente di medici dipendenti anche nelle due Asr di Novara. Comunque, il fenomeno delle ferie e ore arretrate dovrà essere oggetto di approfondimento anche alla luce del piano assunzionale”.

