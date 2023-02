I migliori attaccanti della Juventus di sempre

La Juventus è una delle squadre più vincenti e storiche d'Italia e ha avuto alcuni dei migliori attaccanti di tutti i tempi.

Secondo un sondaggio di uno dei migliori bookmakers in Italia: 18Bet (leggendo le varie recensioni su 18bet Scommesse), la Juventus ha avuto attaccanti talentuosi che hanno lasciato il loro segno nella storia del calcio italiano.

In questo articolo, esploreremo i dettagli sui migliori attaccanti della Juventus e capiremo perché sono considerati tra i migliori di tutti i tempi.

Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero è stato uno dei migliori attaccanti della Juventus di tutti i tempi.

Con 705 presenze e 290 gol segnati, Del Piero ha lasciato il suo segno nella storia del club.

Durante i suoi 19 anni con la Juventus, Del Piero è stato eletto capitano per 11 di questi anni e ha guidato la squadra attraverso momenti difficili, come la retrocessione forzata durante la stagione 2006-07.

Il palmares di Del Piero con la Juventus è impressionante, con sei campionati di Serie A, una Champions League e una Coppa Italia vinti.

La sua abilità e il suo impegno hanno reso Del Piero un'icona del calcio italiano e lo hanno reso uno dei migliori attaccanti della Juventus di tutti i tempi.

La sua carriera con la Juventus è stata piena di successi e di momenti indimenticabili, rendendolo uno dei giocatori più amati e rispettati nella storia del club.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus nel 2018 e, nonostante fosse verso la fine della sua carriera, ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori attaccanti del mondo.

Ha rapidamente stabilito un record diventando il giocatore più veloce nella storia della Juventus a raggiungere dieci gol in sole sedici presenze.

Durante la sua permanenza a Torino, Ronaldo ha accumulato 101 gol, 22 assist e ha vinto 5 trofei.

La sua abilità e la sua determinazione hanno contribuito a rendere la Juventus ancora più forte e hanno consolidato la sua posizione come uno dei migliori attaccanti della Juventus di tutti i tempi.

Anche se ora Ronaldo ha lasciato la Juventus, la sua carriera a Torino resterà per sempre nella storia del club.

Con i suoi numeri e la sua abilità, Ronaldo ha dimostrato di essere ancora un giocatore di alto livello e di avere ancora molto da dare al calcio.

Michel Platini

Michel Platini è stato uno dei migliori attaccanti della Juventus durante la sua carriera in bianconero.

Ha giocato per cinque anni con la Juventus e ha stabilito un record come capocannoniere della Serie A per tre stagioni consecutive.

La carriera di Platini con la Juventus è stata piena di successi e premi. Ha vinto tre volte il Pallone d'Oro e il suo palmares con il club include due titoli di Serie A, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe UEFA e una Coppa dei Campioni.

La sua abilità e la sua competenza hanno reso Platini una delle figure più rispettate e amate nella storia della Juventus.

L'impatto di Platini sulla Juventus e sul calcio italiano è duraturo e la sua carriera con il club lo ha reso uno dei migliori attaccanti della Juventus di tutti i tempi.

Roberto Baggio

Roberto Baggio è stato uno dei migliori attaccanti della Juventus durante il suo periodo in bianconero.

Durante i suoi cinque anni a Torino, Baggio ha segnato 78 gol in 141 partite e ha avuto una stagione fantastica nel 1992-1993, segnando 30 gol e vincendo diversi trofei.

Questo lo ha reso uno dei migliori attaccanti della Juventus di tutti i tempi.

Nonostante i suoi successi, Roberto Baggio è ricordato anche per aver mancato il rigore decisivo per l'Italia ai Mondiali del 1994.

Questo episodio non toglie nulla alla sua carriera straordinaria con la Juventus e al suo contributo alla squadra.