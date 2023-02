Blitz di Extinction Rebellion alla Rai di via Cavalli: vigilante estrae la pistola

Momenti di tensione al presidio di protesta organizzato da questa mattina di fronte alla sede della Rai di via Cavalli (oltre a quella di via Verdi e le redazioni di Stampa e Repubblica) da parte degli attivisti di Extinction rebellion.

Il blitz e la reazione

Una protesta pacifica, con cartelli e striscioni. Ma che nei primi momenti in via Cavalli ha rischiato di degenerare quando in un attimo di parapiglia uno degli addetti alla sicurezza ha estratto una pistola. Non ci sono ancora certezze sulla dinamica che ha portato a quel gesto, ma in un video precedente si vede un gruppetto di attivisti che cerca di introdursi correndo all'interno dell'edificio. Quindi le fasi concitate durante le quali si sente l'uomo che blocca un ragazzo, lo tiene sdraiato e gli intima "tu devi stare fermo". Poi ripone la pistola nella fondina. Tutto è testimoniato da alcune riprese video fornite dagli stessi attivisti, di cui siamo in possesso, ma che abbiamo scelto di non pubblicare.

L'inizio della protesta in vari luoghi della città

La protesta era iniziata alle prime ore di questa mattina per riportare all'attenzione dei media l'emergenza climatica, denunciando l'immobilismo di chi ha il potere decisionale. Da cui lo slogan impresso sullo striscione: "Crisi climatica: governi colpevoli. DiRAI la verità?".

La posizione dei manifestanti

Non si è fatta attendere la reazione formale degli attivisti coinvolti nel parapiglia di questa mattina. "Cinque attivisti sono stati bloccati con la forza, uno di essi è stato buttato a terra e minacciato con una pistola. Un gesto grave, verificatosi nel contesto di una manifestazione pacifica, il cui solo obiettivo era sottolineare la necessità di raccontare le responsabilità dei governi nell'aggravarsi della crisi climatica. Un gesto che non vedrà, però, alcune conseguenze legali".

"Nonostante l'illegittimità e la gravità del gesto, pensiamo che sia necessario dare una lettura più ampia di quello che è successo questa mattina e non procederemo con alcuna denuncia" commenta infatti Roberto, l'attivista coinvolto nell'episodio. "Negli ultimi mesi, molte delle contestazioni politiche di questo Paese sono state raccontate come violente o volte a destabilizzare l'ordine costituito. Quello che è successo oggi, anche se totalmente ingiustificabile, è quindi il sintomo di un clima di allarme e di innalzamento consapevole del conflitto sociale".