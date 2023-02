Si presenta in commissariato con la droga nelle tasche: 50enne algerino arrestato

Un cittadino algerino di 50 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nonostante fosse stato già arrestato pochi giorni prima poiché trovato in possesso di diversi frammenti di hashish dal peso totale di oltre 50 grammi e gli fosse stata concessa la misura cautelare dell’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente proprio mentre era al Commissariato Barriera Nizza per adempiere all’obbligo di firma.

Gli agenti si sono insospettiti a causa del pungente odore di hashish provenire dal soggetto. Durante il controllo al cinquantenne venivano sequestrati 40 grammi circa di hashish, che il soggetto, incurante del fatto di trovarsi in un ufficio di polizia, aveva portato con sé.

Nel corso della perquisizione personale, oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti rinvenivano una modica quantità di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.