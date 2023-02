Stellantis, arrivano i premi per gli operai: sono quasi 1900 euro

Arrivano quasi 1900 euro per oltre 46mila lavoratori Stellantis . Questo (per la precisione 1879 euro) il frutto del risultato del premio di efficienza e dell'erogazione del Gruppo che raggiungerà oltre 46mila addetti tra febbraio e aprile.

In dettaglio, a comporre l'importo concorrono i 1.429 euro determinati dalle risultanze del premio per efficienza e i 450 euro dall'erogazione di Stellantis.

L'erogazione del premio di efficienza contrattato sarà sottoposta a tassazione agevolata del 5% ed erogato nel mese di Febbraio e ha l'opzione welfare con contributo aggiuntivo aziendale del 10%. L'erogazione straordinaria che verrà erogata ad aprile solo ai dipendenti Stellantis Italia sarà soggetta ad tassazione ordinaria.

Per i lavoratori somministrati il premio di efficienza sarà erogato il mese successivo.

"Ora per noi è importante concludere positivamente la trattativa, che è in corso da 5 mesi, per il rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre - commenta Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl e responsabile auto - E' fondamentale per noi recuperare il potere d'acquisto dei salari fortemente colpiti dal caro inflazione e ultimare le parti normative legate al contratto e al sistema premiante. I prossimi incontri di trattativa sono calendarizzati per il 6, 7, 8 marzo".

Il vicesegretario generale Confsal e segretario generale Fismic Confsal, Roberto Di Maulo, ha dichiarato: “La distribuzione degli utili ai lavoratori, che in Italia significa una crescita di 450 euro con la retribuzione del mese di aprile, sta a testimoniare che il Gruppo è fortemente orientato non solo a inseguire il profitto, ma anche a valorizzare le risorse umane impiegate”.

"Accogliamo con soddisfazione sia gli ottimi risultati di Stellantis sia quelli del premio annuale che sarà riconosciuto ai lavoratori, in virtù dei dati positivi di bilancio. Le buone performance di Stellantis speriamo che possano costituire basi solide per affrontare la incipiente sfida della elettrificazione", Lhanno dichiarato Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile settore auto.