Grugliasco, ritornano le attività della nuova orchestra di arpe “OrchestrArpa”

Due mesi di incontri, una esibizione nella rassegna “Natalinsieme 2022” di Grugliasco e riscontri a dir poco entusiasti: questa è la fotografia della prima fase “pilota” avviata lo scorso autunno. Con un “selfie” così, non si può che riprendere con energia ed entusiasmo: ci attende una primavera di incontri musicali, di prove e concerti nel meraviglioso universo dell’arpa!

L'idea di OrchestrArpa nasce dall'esperienza di Arpamanetta, progetto itinerante ideato da Katia Zunino: un percorso didattico volto a formare orchestre di arpe e già approdato con ottimi risultati in molte città d'Italia e apprezzato in Francia, Svizzera e Spagna. La forza di questo percorso è nel fatto di essere adatto a tutti, sia a chi non ha mai suonato l'arpa, sia a quanti la suonino e vogliano perfezionarne la tecnica.