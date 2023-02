Si rompe una tubatura del gas a Mappano: due famiglie evacuate

E' interrotta a causa di una fuga di gas la circolazione sulla strada provinciale 267, tra Mappano e Leinì. A provocarla è stata la rottura di una tubazione. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente.

"La viabilità su strada Cuorgnè è stata interrotta - annuncia via Facebook il sindaco di Mappano Francesco Grassi - e sono in corso i lavori della squadra dell’Italgas. Vista la dispersione di gas si invita a non accendere fuochi liberi e ad avere comportamenti consoni alla situazione. Ci potranno essere interruzioni momentanee dell'erogazione del gas sulla zona Reisina".

Sul posto, oltre ai tecnici Italgas, sono presenti la Polizia locale, i tecnici del comune, i Vigili del Fuoco, il gruppo di supporto di Crocerossa. Italgas ha spiegato che "l'evento è stato provocato da lavori di aratura del terreno che hanno danneggiato la condotta del gas sottostante".

Due famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni. "Per le necessità dei residenti che hanno dovuto temporaneamente abbandonare le proprie case - prosegue il sindaco - è disponibile un punto di accoglienza presso il municipio con il supporto del Centro Anziani".