Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti da venerdì 24 a domenica 26 febbraio

MOSTRE ED EVENTI

SEEYOUSOUND

Dal 24 febbraio al 2 marzo

Venerdì 24 febbraio SEEYOUSOUND 9 apre con l’anteprima italiana di Tchaikovsky's Wife di Kirill Serebrennikov, film sulla tumultuosa relazione tra il compositore e la moglie che venne presentato in prima mondiale a Cannes nel 2022, accompagnato dalle dichiarazioni nette del regista - russo di madre ucraina - da sempre oppositore del regime putiniano ed esiliato dallo scorso marzo.

Per info: www.seeyousound.org



AGRIFLOR

Domenica 26 febbraio dalle 9 alle 19

Torna anche nel 2023 l’appuntamento mensile con Agriflor, il mercatino di piante, fiori e prodotti agroalimentari artigianali organizzato da Associazione Società Orticola del Piemonte. Domenica 26 febbraio in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Saranno circa una trentina i vivaisti e produttori agricoli provenienti da tutto il Piemonte che metteranno in mostra le proprie eccellenze. In attesa dei colori e dei profumi della Primavera, spazio alle aromatiche, alle piante tropicali, alle piante ornamentali, a orchidee ed erbacee perenni.

Info: https://www.orticolapiemonte.it/events/agriflor-il-mercato-dei-produttori-agricoli-piemontesi-803/



UCRAINA, UN ANNO DOPO

Venerdì 24 febbraio ore 11.30

Luogo di storia, di memoria, di osservazione del mondo, il Polo del ‘900, auspicando una tregua dei combattimenti e trattative di pace, ascolterà quel giorno alle ore 11.30 Nino Boeti, presidente dell’Anpi di Torino e l’inviata della “Stampa” Letizia Tortello, alla vigilia del suo ritorno in Ucraina. Vuol essere anche un omaggio ai giornalisti, in grande maggioranza giornaliste, che hanno testimoniato il dramma dei civili.

Info:https://www.polodel900.it/

CONCERTI

JONO MANSON E ELIA ROMANELLI

Venerdì 24 e sabato 25 febbraio ore 21.30

Sono due, questa settimana, gli appuntamenti da non perdere nell'ecosistema del FolkClub di Torino: Jono Manson, musicista giramondo con una voce e uno stile musicale che si muovono fra soul, blues e rock'n'roll più tradizionale. Sabato 25 febbraio, poi, arriva dopo due intensi anni di lavoro in anteprima assoluta in occasione di Seeyousound International Music Film Festival il documentario di Elia Romanelli "Infernòt, viaggio nella musica folk".

Info: https://www.folkclub.it/it/



LES PATAFISICHANCE

Sabato 25 febbraio ore 18

Il duo si esibierà dal vivo, a partire dalle 18, presso la galleria MAU – Museo di Arte Urbana di Torino, in via Rocciamelone 7, in occasione della collettiva di arte contemporanea SanTo Sanremo – Torino. Uno show che trae ispirazione dalle pot-pourri barocche, in un miscuglio di brani solo apparentemente slegati, ma in realtà tenuti insieme da un invisibile collante analogico che spazia da Camille Saint Saens, Mozart, Bowie, Handel, Eurythmics.

Info: https://www.museoarteurbana.it/

ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA

Sabato 25 febbraio ore 18

Ripartono i concerti dell’Accademia Corale Stefano Tempia di Torino. La stagione primaverile segnerà anche il debutto del nuovo direttivo guidato dal neopresidente Pietro Garibaldi. Nova linfa vitale e nuovi appuntamenti per una rassegna che promette di conquistare ancora una volta i suoi spettatori. Il primo appuntamento avrà luogo presso l’Oratorio di San Filippo Neri, in via Maria Vittoria 5, a Torino. L’“Ensemble AES”, composto da Antonino Mollica (sassofono soprano), Enea Tonetti (sassofono baritono), e Andrea Tedesco (pianoforte) proporrà il concerto dal titolo “Rebus musicali per saxofoni e pianoforte”.

Info: segreteria@stefanotempia.it; 389.9117174.

TEATRO

NERI MARCORE' - LE MIE CANZONI ALTRUI

Venerdì 24 febbraio ore 21

I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè, molto prima di diventare attore e conduttore, sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Produzioni teatrali come Un certo signor G, Beatles Submarine e Quello che non ho, e concerti di varia natura e formazioni diverse lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri apprezzati artisti. Eccolo dunque in concerto: un repertorio che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune.

Info: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

DUST

Venerdì 24 e Sabato 25 febbraio ore 21

Un monologo brillante di una comicità esplosiva firmato da Charles Ashgram e che Luciano Caratto ha deciso di mettere in scena e interpretare, con la regia di Enrico Fasella. Dust è, probabilmente, l'uomo più pacifico dell'emisfero nord. È l'amico di tutti ed è l'amico che tutti vorrebbero avere. E' l'uomo della porta accanto, sempre pronto ad aprirla. Tutto scorre liscio, fino a quando nella sua vita non irrompe Sam.

Info: Teatro Juvarra, ex Cafè Procope, via Juvarra 13

SLEUTH, L'INGANNO

Sabato 25 febbraio ore 21

Una donna contesa tra due uomini: decisamente uno dei temi più classici nella storia della drammaturgia. In Sleuth-l’inganno, tuttavia, lo svolgimento della trama si fa decisamente più insolito. Andrew Wyke sembra intenzionato a perdere la partita pur di sbarazzarsi della compagna e favorire il rivale Milo Tindle, alias Tindolini. Tutto potrebbe concludersi qui con un bel “e vissero tutti felici e contenti”. Non fosse che il britannico Andrew è un noto scrittore di successo i cui gialli vendono centinaia di migliaia di copie, e l’ebreo italiano Milo un giovane ordinario che a fatica porta avanti la sua agenzia di viaggi. È questa differenza di ceto e ancor più di posizionamento economico che complica le cose. Il testo è formato da Anthony Shaffer. In scena la compagnia Divago (Giancarlo Viani, Gianluca Argentero e Flavio Chinnici). La regia è di Edoardo Rossi.

Info: Teatro Monterosa, via Brandizzo 65