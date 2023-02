Afflusso massiccio al presale di TMS Network (TMSN) mentre ApeCoin (APE) e Dogecoin (DOGE) sono in rialzo

Il mercato delle criptovalute comprende un'ampia varietà di monete che rappresentano non solo serie opportunità di investimento, ma anche una serie di tematiche relative al gaming e alla governance.

Mentre piattaforme come TMS Network (TMSN) sono impegnate a rendere più semplice il trading offrendo strumenti formativi e una gestione unica dei trade, altri token, come ApeCoin (APE) e Dogecoin (DOGE), si rivolgono a una comunità più di nicchia e giocosa. Dogecoin (DOGE) e ApeCoin (APE) hanno registrato recentemente tendenze rialziste, ma possono superare la rapida ascesa di TMS Network (TMSN), attualmente nella sua prima fase di presale? Continuate a leggere per scoprirlo.

Straordinarie tendenze e obiettivi di mercato di TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è un progetto che cerca di offrire ai trader una modalità di trading decentralizzata che consenta agli appassionati di trading di accedere a una vasta gamma di asset di investimento senza dover utilizzare la valuta fiat o aprire un nuovo account di trading.

Con la centralizzazione, i mercati sono costantemente in movimento e i trader sono destinati ad affrontare molte incongruenze che vanno dalla lentezza delle transazioni, alle spese di transazione elevate, alla mancanza di trasparenza nelle transazioni blockchain e persino a prezzi diversi su piattaforme diverse.

TMS Network (TMSN) è destinato a catapultare il trading di criptovalute in un'era a lungo attesa di velocità di transazione, costi di transazione bassi e trasparenza sulla blockchain, eliminando la necessità di intermediari nelle transazioni blockchain.

I possessori dei token potranno godere di un'ampia gamma di vantaggi sulla piattaforma di TMS Network (TMSN), tra cui video formativi, webinar e risorse progettate per aiutare gli utenti a effettuare operazioni più redditizie. Inoltre, gli utenti potranno gestire i loro portafogli su un'unica piattaforma, accedere a servizi e ricerche premium e persino ricevere una quota dei ricavi da trading della piattaforma.

Finora, TMS Network (TMSN) ha raccolto con successo ben 2 milioni di dollari nella fase di vendita privata di un fondo di incubazione, e la moneta è attualmente venduta a un tasso di 0,0047 dollari nella sua fase di presale numero uno.

ApeCoin (APE) è qualcosa per cui impazzire?

ApeCoin (APE) è una criptovaluta decentralizzata basata su Ethereum e guidata da un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). I titolari di ApeCoin (APE) non solo hanno diritti di governance e di voto per la DAO di ApeCoin, ma hanno anche accesso a servizi, eventi, giochi e prodotti esclusivi.

Nonostante l'impressionante andamento del mercato di ApeCoin (APE) e le interessanti partnership, la moneta presenta alcuni svantaggi di fondo di cui gli aspiranti investitori devono tenere conto prima di acquistare ApeCoin (APE). Alcuni di questi svantaggi includono l'alta volatilità, l'inesistente utilità nel mondo reale e la forte concorrenza di alternative migliori come TMS Network (TMSN).

Analisi della performance di mercato di Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta peer-to-peer sviluppata su Luckycoin e Litecoin e resa popolare da Elon Musk. La moneta meme, Dogecoin (DOGE), è nata originariamente come uno scherzo con l'intento di essere un'alternativa alle criptovalute tradizionali. Dogecoin (DOGE) ha poi fatto crescere una vasta comunità che offre agli appassionati un'opportunità di interazione.

Al momento in cui scriviamo, Dogecoin (DOGE) viene venduta a un tasso di 0,08752 dollari, in rialzo dello 0,71%, probabilmente a causa di un meme pubblicato su Twitter. Con una posizione dominante sul mercato dell'1,04%, si può dire che Dogecoin (DOGE) potrebbe essere un buon investimento. Tuttavia, Dogecoin (DOGE) non ha un tetto massimo di fornitura, il che rappresenta un punto di debolezza importante perché non esiste un limite al numero di Dogecoin (DOGE) in circolazione.

Considerazioni finali

Nel tentativo di eliminare le irregolarità legate a un mercato cripto centralizzato, stanno emergendo numerose opzioni, come ApeCoin (APE), Dogecoin (DOGE) e TMS Network (TMSN).

Tuttavia, non tutti i progetti di criptovalute decentralizzate sono stati all'altezza del successo a causa di una pianificazione inadeguata e di utilità limitate. Dogecoin (DOGE) e ApeCoin (APE) sembrano non avere l'utilità e la capacità di mantenere il loro valore a lungo termine, motivo per cui gli investitori stanno acquistando l'evento di prevendita di TMS Network.

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio