Conviene comprare al ribasso investendo in ApeCoin (APE) o Shiba Inu (SHIB), oppure la prevendita di TMS Network (TMSN) è un'opzione migliore?

L'espressione inglese "buying the dip" si riferisce all'investimento in un asset durante una fase di ribasso del prezzo, nella speranza di trarre profitto quando il prezzo tornerà a salire. Se questa è la vostra strategia, avete molte criptovalute tra cui scegliere. Potete guardare al minter NFT ApeCoin (APE) o alla "moneta meme" Shiba Inu (SHIB) e dare un'occhiata approfondita a una nuova moneta che non ha ancora avuto un'impennata ma che presto l'avrà: si tratta di TMS Network (TMSN).

ApeCoin (Ape)

ApeCoin (APE) è diventata famosa per aver coniato una serie di NFT noti come " the bored ape collection". ApeCoin (APE) è attualmente in calo dell'1,30% a un prezzo, al momento della scrittura, di 5,42 dollari. Sembra un calo, quindi potrebbe essere un buon momento per acquistare ApeCoin (APE). ApeCoin (APE) è un ottimo token per i creativi, in quanto è stato progettato per sostenere lo sviluppo dell'arte, dei giochi, dell'intrattenimento e della narrazione.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) è un animale completamente diverso da ApeCoin (APE), ovvero un cane anziché un primate. Sì, Shiba Inu (SHIB) prende il nome da un tipo di cane giapponese ed è nata come uno scherzo o una "moneta meme". Si tratta di uno dei tanti gettoni a tema canino ed è sempre stato disponibile a un prezzo incredibilmente basso. Tuttavia, alcuni osservatori del mercato ritengono che Shiba Inu (SHIB) potrebbe superare la barriera di 0,0001 dollari semplicemente aumentando il suo totale market cap, attualmente pari a 7,7 miliardi di dollari. Se Shiba Inu (SHIB) aumenterà il numero delle sue monete in circolazione, potrebbe diventare una fonte di denaro per gli investitori.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è un progetto completamente diverso da ApeCoin (APE) o Shiba Inu (SHIB). Non si tratta di una moneta meme o di un NFT, ma di una nuova piattaforma di scambio molto innovativa. TMS Network (TMSN) è un exchange che consente ai suoi utenti di scambiare criptovalute e NFT, ma anche valute fiat, azioni, CFD e un'intera gamma di classi di asset, rendendo TMS Network (TMSN) una piattaforma di trading completa e unica per gli utenti comuni.

Il team di TMS Network (TMSN) ha anche affrontato il problema della mancanza di trasparenza delle piattaforme tradizionali. Si tratta di un aspetto che da tempo costituisce un inconveniente per i trader. Pertanto, TMS Network (TMSN) è completamente trasparente sia nel suo sistema che in tutte le sue operazioni. Gli utenti vedono tutto come è in tempo reale. TMS Network (TMSN) funziona anche con un metodo di elaborazione diretto, il che significa che gli ordini di acquisto o di vendita vengono inviati direttamente senza possibilità di intervento da parte di terzi.

Gli investitori che possiedono i token di TMS Network (TMSN) hanno accesso a un catalogo di risorse educative progettate per aiutare i trader ad aumentare i propri margini di profitto e a ridurre i costi di trading. Inoltre, possono accedere a strumenti di trading avanzati e a ricerche premium. Ai possessori di token viene anche riservata una quota dei ricavi delle commissioni di trading della piattaforma.

TMS Network (TMSN) ha appena aperto la fase 1 del presale e il prezzo al momento in cui scriviamo è di 0,0047 dollari, il che lo rende una scelta ovvia per i primi investitori. Inoltre, TMS Network (TMSN) ha già raccolto 2 milioni di dollari in una fase di vendita privata a un fondo di incubazione. Questo è un voto di fiducia.

Conclusioni

Shiba Inu (SHIB) e ApeCoin (APE) non sono male. Fanno guadagnare un po' di soldi, ma sono in circolazione da un po' e non è il caso di aspettarsi fuochi d'artificio o guadagni massicci. D'altro canto, TMS Network (TMSN) è un nuovo progetto di vasta portata ed entusiasmante, destinato a salire alle stelle nella fase di presale e successivamente.

