La quinta circoscrizione incontra commercianti e mercatali: “Uniti per lo sviluppo dei nostri quartieri”

"È nostra volontà - prosegue Ballatore - coinvolgere tutte le associazioni di via per promuovere ulteriori iniziative in favore e a sostegno del commercio di vicinato, con una attenzione particolare anche nei quartieri che fino ad ora non erano stati coinvolti e per questo ringrazio anche la rappresentanza dei commercianti del centro commerciale "Le Verbene" del Quartiere Vallette.”