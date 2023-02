Primarie, Bonaccini a Torino pregusta la vittoria: "La vera sfida è il giorno dopo"

Lo Russo sul palco

"Ho vinto in quasi tutte le città"

I dati dei congressi nei circoli vedono Bonaccini nettamente in testa con il 52,87% delle preferenze, mentre la sfidante Elly Schlein seconda con il 34,8%. Ed il governatore emiliano assapora già la vittoria: "Ho vinto in quasi tutte le città, così come in 19 regioni su venti, altrimenti non avrei quasi 20 punti di distacco".

"Anzi devo dire - prosegue Bonaccini - che raggiungere tra gli iscritti il 53%, con quattro candidati che non c’erano mai stati, è stato un risultato molto bello". Anche nella nostra Città Metropolitana Bonaccini si è imposto con la maggioranza dei voti (53,86%).