Il console onorario di Danimarca Federico Daneo in visita al Caat

Il CAAT Centro Agro Alimentare di Torino ha ricevuto oggi, venerdì 24 febbraio, la visita del Segretario Generale del Corpo Consolare di Torino e Console Onorario di Danimarca dr. Federico Daneo per una visita del mercato ortofrutticolo e per confrontarsi sulle opportunità di relazioni e rapporti commerciali con la Danimarca e con i paesi rappresentati dal Corpo Consolare di Torino.

Il ruolo del CAAT quale incubatore di sviluppo e di opportunità commerciali per i suoi Operatori passa anche attraverso l’attuazione di politiche internazionali per la creazione di nuove relazioni e collaborazioni volte a promuovere l’import e l’export dei prodotti freschi. Il Console Daneo è stato ricevuto dal presidente del CAAT Marco Lazzarino e dal direttore generale Gianluca Cornelio Meglio e ha potuto incontrare e salutare nella sua visita agli stand delle Aziende del Centro, Stefano Cavaglià presidente dell’APGO Associazione Piemontese Grossisti Ortofrutticoli e loro rappresentante.

Dichiara Federico Daneo Console di Danimarca e Segretario Generale del Corpo Consolare di Torino: “Questa visita al CAAT è stata l’occasione per conoscere una realtà unica del territorio, non solo mercato di distribuzione del fresco alla comunità tutta ma anche un luogo di scambio, incontro e di aggregazione intorno al sistema alimentare ed alle diverse culture regionali, nazionali e internazionali. L’accoglienza e la disponibilità che ho incontrato questa mattina, mi ha fatto riflettere sulle potenzialità che una realtà come questa può rappresentare nella promozione delle relazioni con i paesi e le comunità che rappresentiamo. Questo vale in particolare per l’agro alimentare, settore cruciale per confrontarsi ed affrontare insieme le importanti sfide future tra innovazione e sostenibilità”.

Dichiara il presidente del CAAT Marco Lazzarino: “Sono lieto di aver avuto l’opportunità di incontrare il Console Daneo e lo ringrazio per la sua visita al Centro Agro Alimentare. Ho potuto apprendere da lui la portata delle relazioni diplomatiche avviate dal Corpo Consolare di Torino e dai suoi rappresentanti dei vari Paesi, con molti dei quali sono già attivi scambi commerciali. Sono a disposizione per qualsiasi opportunità di rafforzare ulteriormente le nostre relazioni internazionali per incrementare gli scambi commerciali dei nostri operatori”.

Aggiunge il direttore generale Gianluca Cornelio Meglio “Oggi la Diplomazia è elemento fondamentale nell’aprire canali di comunicazione e nel costruire relazioni tra Paesi, prodromiche all’avvio di iniziative commerciali in grado di generare un vero valore aggiunto”.