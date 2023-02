Rapinano un ragazzino, arrestati due minorenni: avevano preso a sassate l'auto del figlio di Pirlo

Fermati dopo l'ennesima rapina. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per prevenire e contrastare i reati predatori commessi ad opera delle baby-gang nel centro di Torino, i carabinieri della Compagnia San Carlo hanno arrestato in flagranza di reato due minorenni , un italiano già sottoposto a daspo urbano e un marocchino, entrambi censurati.

I due giovani sono stati bloccati, dopo che, dietro minacce, avevano rapinato di un telefono cellulare un loro coetaneo. Successivi accertamenti hanno inoltre consentito di deferire i due indagati all’Autorità Giudiziaria minorile in quanto ritenuti autori di altri episodi delittuosi avvenuti nei giorni scorsi. Avrebbero, in particolare, commesso altre due rapine, di cui una tentata, e sarebbe tra gli autori del danneggiamento di una vettura in transito in via Giolitti guidata dal Nicolò Pirlo, figlio dell'allenatore Andrea. Il fatto era stato immortalato in un video poi diffuso sui social network da uno degli occupanti del mezzo.