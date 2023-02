Al Cto un rivoluzionario intervento tridimensionale per risolvere l'instabilità della rotula

Una tecnica innovativa e rivoluzionaria di trocleoplastica artroscopica per l'instabilità rotulea è stata sperimentata con successo all'ospedale Cto della Città della Salute di Torino. L'instabilità femoro rotulea è caratterizzata da lussazioni recidivanti della rotula.

Si tratta di una condizione abbastanza rara (6 su 100.000 persone) ma invalidante perchè impone delle limitazioni nelle attività quotidiane dei pazienti affetti. Si manifesta a partire dall'adolescenza e, se non trattata, conduce a progressiva usura della cartilagine articolare e ad artrosi conclamata. L'instabilità rotulea è determinata da molteplici fattori: la displasia della troclea femorale, ovvero del “binario” che accoglie fisiologicamente la rotula, è tra questi il più frequente e il più importante, ma anche il meno trattato.

Il rimodellamento della troclea femorale o trocleoplastica è infatti una procedura di difficile esecuzione e di rilevante invasività se eseguito con tecnica tradizionale a cielo aperto ed allo stato attuale viene eseguita sporadicamente in pochi centri specializzati in Italia. Spesso si preferisce eseguire la correzione di altri fattori anatomici collaterali, esponendo al rischio di nuove lussazioni e non restituendo una corretta morfologia articolare.