Susa, partono mercoledì 1° marzo i lavori di rifacimento del ponte sul rio Scaglione lungo la provinciale 24

Avranno avvio mercoledì 1° marzo i lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Scaglione, al km 53+050 della Sp 24, nel comune di Susa.

I lavori, che rientrano nel finanziamento delle opere compensative relative alla costruzione della Torino-Lione, per un importo di € 500.000, hanno la finalità di adeguare l'attraversamento dal punto di vista idraulico. Infatti lo studio di verifica della compatibilità idraulica dell’opera ha evidenziato come, in caso di fenomeni di piena del Rio Scaglione, si determini l’entrata in pressione del corso d’acqua e il sormonto dell’opera stessa con conseguente rischio di allagamento delle aree circostanti e della sede stradale.

È prevista pertanto la realizzazione di una nuova opera di scavalco, di luce comunque limitata di 12 m circa, che permetta di garantire il franco minimo nei momenti di massima piena del Rio.

L'intervento prevede quindi la completa demolizione del ponte esistente e la sua ricostruzione, con interruzione della viabilità lungo la Sp 24.

I lavori avrebbero dovuto iniziare già qualche mese fa, ma vista la particolare contingenza della situazione viaria della Val Susa, legata in particolare ai lavori di manutenzione straordinaria della A32 To-Bardonecchia, sono stati rimandati, anche su indicazioni della Prefettura, superando il periodo delle festività natalizie e il periodo invernale.

Tuttavia non risulta più possibile procrastinare i lavori, cercando infatti di sfruttare le condizioni metereologiche favorevoli e il perdurare del periodo di assenza di precipitazioni che possono permettere di eseguire i lavori nel minor tempo possibile al fine di limitare il disagio all'utenza.