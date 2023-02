Cresce l'attesa per i Maneskin al Pala Alpitour: fan in attesa nelle tende da ieri notte, in centro hotel pieni

Grandissima attesa per i Maneskin, che stasera incendieranno il palco del Palaolimpico Alpitour. A piazza D'Armi da ieri sera ci sono già centinaia di ragazzi e ragazze che aspettano l'apertura dei cancelli: c'è chi ha dormito in tenda, chi si è portato i sacchi a pelo per ripararsi dal freddo, chi è arrivato stamattina all'alba. Ma c'è anche chi ha preso d'assalto l'hotel del centro dove la band è arrivata questa mattina.

Proprio per il concerto di stasera, in città c'è stato un picco di prenotazioni alberghiere e trovare un hotel libero è un'impresa. Segno che molti dei 13mila che questa sera avranno accesso al Pala Alpitour arrivano da fuori Torino.

Per i Maneskin, che portano sotto la Mole il loro tour mondiale, con un concerto di quasi tre ore, si tratta della seconda volta a Torino in meno di un anno: lo scorso maggio erano infatti saliti sul palco dell’Eurovision Song Contest - sempre al Pala Alpitour - come ospiti speciali.