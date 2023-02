Escursionista disperso in Valle dell'Orco a 2.200 metri: i soccorritori lo hanno raggiunto

C'è il lieto fine per l'escursionista che da oggi pomeriggio era disperso a quota 2.200 metri, a monte del Bivacco Fornetti, sulle pendici della Punta Verzel, nel comune di Castelnuovo Nigra (To). L'uomo è infatti stato recuperato.

L'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese era partito dopo che, intorno alle 17, l'uomo aveva lanciato l'allarme comunicando ai suoi familiari di aver perso l'orientamento. La centrale operativa aveva subito attivato le squadre di soccorso alpino di Valprato Soana e della Valle dell'Orco, che a loro volta avevano chiesto il supporto del Comune per la pulizia delle strade dalla neve caduta in giornata.

Grazie all'intervento di un trattore con la pala, i tecnici con i mezzi fuoristrada sono saliti in località Pian delle Nere a quota 1.300 da cui sono partiti a piedi verso il punto indicato dal disperso.

Dopo le 20.30 una squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto il Bivacco Fornetti, dove nel frattempo il disperso si era riparato. La salita ha richiesto un notevole impegno poiché in zona erano caduti circa 60 centimetri di neve fresca ed è stato necessario controllare attentamente i pendii per ridurre il più possibile il pericolo valanghe. Dopo una valutazione delle condizioni del disperso, che sono buone, i soccorritori con il coordinamento delle operazioni a Castelnuovo Nigra hanno deciso di iniziare la discesa a piedi. I soccorritori, il disperso e il suo cane hanno quindi iniziato la discesa, mentre una seconda squadra é partita da valle per fornire ulteriore supporto.