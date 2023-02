Da Diplo a Major Lazer, il Kappa FutureFestival si prepara per una spettacolare decima edizione

Trapelano i primi nomi degli artisti internazionali del Kappa FutureFestival che si svolgerò al Parco Dora dal 30 giugno al 2 luglio e che ha già registrato 26 mila biglietti venduti.

Fatboy Slim, Diplo, Major Lazer, The Swedish House Mafia, Peggy Gou, tra i maggior autori di musica mondiale saliranno sul palco torinese per animare lo spettacolo che durerà 36 ore.

Per l'edizione 2023 che celebra il suo decennale è in arrivo un pubblico da 72 Paesi con un parterre da oltre 90 ospiti.

Insieme ai big, numerosi dj e producer tra astri nascenti e leggende internazionali, compresi il francese Folamour e gli italiani Tale of Us e Mind Against. Prevista anche quest'anno la presenza di Oliviero Toscani che realizzerà la campagna per il Festival con la raccolta di ritratti contenuti nel suo progetto Razza Umana.

Nella scorsa edizione il Kappa ha registrato 85mila presenze provenienti da 105 nazioni.