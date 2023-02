Il buon cibo piemontese alza la guardia: "Non solo grilli, ma anche cibi sintetici, attacchi al vino e semafori alimentari"

L’Unione Europea torna ad occuparsi di prodotti alimentari e, come sempre, lo fa attraverso le lenti delle multinazionali a discapito delle produzioni artigianali italiane. E gli artigiani piemontesi cominciano a preoccuparsi: “Sono ben quattro i fronti aperti - sottolinea Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - la proposta dell'Unione Europea di introdurre insetti nei nostri piatti (già 4 i “novelfood” ammessi: le larve del verme della farina, le locuste, i grilli e le larve del verme della farina minore), l’apertura agli alimenti sintetici, l'utilizzo del semaforo alimentare (nutriscore) ed infine il recente via libera all'Irlanda di adottare sugli alcolici, compreso il vino, l’etichetta con scritto “Nuoce gravemente alla salute””.

“C’è molta preoccupazione nel settore alimentare artigiano piemontese e nel suo indotto -afferma De Santis – per alcune proposte che rappresentano nuove sconcertanti trovate dell'Unione europea per ammazzare le eccellenze del Made in Italy e dare il colpo di grazia ai nostri agricoltori ed artigiani del cibo, il tutto in nome di fasulle ideologie 'salutiste' e 'green' che si vogliono imporre ai nostri consumi alimentari, non solo a discapito delle tradizioni, ma senza avere alcuna consapevolezza delle gravi conseguenze economiche oltre che culturali di tali decisioni. Voglio ricordare che son ben 17 i prodotti piemontesi DOP e IGP”.

“Di fronte a questi numeri - prosegue il presidente - è fondata la nostra preoccupazione che queste proposte finiscano per penalizzare una delle nostre principali ricchezze, ovvero i prodotti tradizionali (DOP, IGP e STG) e la sapienza delle comunità alimentari italiane di artigiani e contadini. Per questo ci opporremo con tutti i mezzi all'idea di "novelfood" fatto di insetti e cibi sintetici che, ritengo in contrasto con gli standard igienici e i controlli voluti dall'Unione Europea”.