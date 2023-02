La mafia raccontata ai più giovani: Ottavia Piccolo trionfa al teatro Garybaldi di Settimo Torinese [FOTO]

Lo spettacolo si chiama “Cosa nostra spiegato ai bambini” e ha rappresentato il quarto evento in programma per la programmazione di “Amami Ancora”. Dal palco, la sua voce ha ripercorso i fatti che hanno scandito l'esistenza di Elda Pucci, dottoressa eletta sindaco a Palermo nell'aprile del 1983. Ma sfiduciata soltanto un mese più tardi. Ma un anno dopo è la sua casa a finire nel mirino: saltata in aria tramite esplosivo.



Un tema che solo il calendario segnala come distante, ma che il recente arresto del boss Matteo Messina Denaro spiega in maniera autoevidente nella sua attualità.