Porta Palazzo, i banchi dell'ortofrutta cambiano look: a breve nuovo bando

Scendono i prezzi

I rincari energetici e dei materiali dello scorso anno hanno però bloccato l'acquisto delle strutture di vendita, impossibili da trovare ad un prezzo calmierato. Nel 2023, fortunatamente, questi ultimi sono tornati a scendere per cui il Comune, tramite the Gate, ha deciso di fare una nuova gara.

Riqualificazione delle tettoie

Ma non è l'unica novità per piazza della Repubblica. Grazie al PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), come ha spiegato negli scorsi mesi l'assessore Chiavarino, "arriveranno due milioni e mezzo di euro". Soldi che permetteranno di mettere in atto una serie di interventi di riqualificazione delle cosiddette “tettoie dei produttori /contadini” e “dei casalinghi” che si trovano dietro e a lato del mercato dell'Orologio.