Torino prova a recuperare il mercato del pesce di Porta Palazzo: dialogo con i grossisti di corso Ferrara

Dopo anni di chiusura, Torino prova a recuperare il mercato ittico coperto di Porta Palazzo. Nelle scorse settimane il Comune ha pubblicato una manifestazione d'interesse con l'obiettivo di raccogliere suggerimenti e proposte per dare una nuova vita alla struttura di piazza della Repubblica, sgomberata completamente nel febbraio 2021. Un'operazione propedeutica alla stesura di un bando che preveda l'affitto o la concessione per un certo periodo di tempo, come accaduto per il Motovelodromo di corso Casale.

Proposta di rilancio dai grossisti dell'ittico di corso Ferrara

Una proposta è arrivata da 12 grossisti del mercato ittico di corso Ferrara, che potrebbero essere interessati ad aprire delle attività commerciali nell'edificio. Certo è che chi si farà carico del rilancio dell'immobile dovrà investire molti soldi: secondo le stime elaborate dagli uffici comunali servono almeno 300mila euro per la messa in sicurezza e una prima sistemazione del mercato del pesce di Porta Palazzo.

Riqualificazione delle tettoie dei contadini e dei casalinghi

Ma non è l'unica novità per piazza della Repubblica. Grazie al PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), come ha spiegato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, "arriveranno due milioni e mezzo di euro". Soldi che permetteranno di mettere in atto una serie di interventi di riqualificazione delle cosiddette “tettoie dei produttori /contadini” e “dei casalinghi” poste dietro e a lato del mercato dell'Orologio. Si tratta di strutture “in ferro e vetro” realizzate tra il 1915 e il 1916: nel dettaglio verranno controllate e sistemate le parti vetrate e metalliche. Nella stessa zona si procederà con l’adeguamento dell’impiantistica dei banchi di vendita alimentari, che attualmente non sono collegati alla rete idrica e fognaria. Infine sarà controllata e ripristinata la pavimentazione. Attualmente è in corso la fase di progettazione, mentre i lavori verranno realizzati tra il 2023 ed il 2025.

Sostituzione dei banchi