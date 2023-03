Comprendere l'impatto del presale di TMS Network (TMSN) e confrontarlo con altri progetti come Ripple (XRP) e Cardano (ADA)

Alcune criptovalute non hanno bisogno di presentazioni quando si tratta del loro caso d'uso. Monete come Ripple (XRP) e Cardano (ADA) sono così ovvie nel loro caso d'uso da imporsi come soluzioni serie nel criptoverso. Gli early adopter di queste monete hanno visto crescere i loro investimenti, e non solo. TMS Network (TMSN) - ora nella sua prima fase di presale - è un altro sviluppo interessante da tenere d'occhio e sta attirando gli investitori con la sua offerta di prodotti unici.

http://tmsnetwork.io/

Ripple (XRP) - Interrompere e sostenere il sistema bancario internazionale

Ripple (XRP) è stato concepito per consentire pagamenti transfrontalieri rapidi e sicuri, con l'obiettivo di ridurre i costi e le inefficienze associate ai metodi di pagamento tradizionali come i bonifici bancari. Il protocollo di pagamento Ripple (XRP) utilizza una rete decentralizzata di validatori per elaborare le transazioni, il che lo rende più sicuro ed efficiente dei metodi di pagamento tradizionali. La valuta nativa della piattaforma, XRP, viene utilizzata come valuta ponte per facilitare le transazioni tra diverse valute fiat.

Uno dei principali casi d'uso di Ripple (XRP) è il settore dei servizi bancari e finanziari, nel quale la piattaforma facilita i pagamenti transfrontalieri e riduce i tempi di regolamento. La piattaforma Ripple (XRP) è stata adottata anche da diversi processori di pagamento e società di rimesse.

Nel corso degli anni, Ripple (XRP) ha affrontato controversie e sfide normative, in particolare per quanto riguarda la classificazione di Ripple (XRP) come titolo. Nonostante ciò, la piattaforma ha continuato a crescere e ad espandersi, con partnership e collaborazioni con i principali operatori del settore bancario e dei servizi finanziari.

L'innovativo protocollo di pagamento di Ripple (XRP) come valuta ponte lo rende una soluzione promettente per i pagamenti transfrontalieri, con il potenziale di sconvolgere i metodi di pagamento tradizionali e ridurre i costi per le imprese e i consumatori.

Cardano (ADA) – Sviluppo sostenibile di dApp

Cardano (ADA) è una piattaforma blockchain e una criptovaluta progettata per fornire una piattaforma più sicura e sostenibile per applicazioni decentralizzate e contratti intelligenti.

Una delle caratteristiche principali di Cardano (ADA) è l'utilizzo di un meccanismo di consenso proof-of-stake, più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al meccanismo proof-of-work utilizzato da molte altre piattaforme blockchain. Questo lo rende più sostenibile e meno dispendioso in termini di risorse, e quindi una soluzione etica per chi è attento all'ambiente.

La blockchain di Cardano (ADA) utilizza un'architettura a layer che separa il livello di liquidazione della piattaforma da quello di calcolo, consentendo una maggiore flessibilità e scalabilità. La valuta nativa della piattaforma, Cardano (ADA), viene utilizzata per le transazioni e come riserva di valore.

Il caso d'uso principale di Cardano (ADA) è lo sviluppo di applicazioni decentralizzate e contratti intelligenti. La piattaforma Cardano (ADA) è stata utilizzata per la verifica dell'identità, l'autenticazione e i sistemi di voto e di governance.

Nel corso degli anni, Cardano (ADA) è cresciuto in popolarità e ha ottenuto il supporto di una vasta community di sviluppatori e appassionati. La piattaforma Cardano (ADA) è stata riconosciuta per il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo, concentrandosi sul rigore accademico e sulla ricerca peer-reviewed.

TMS Network (TMSN), un exchange decentralizzato costruito sulla blockchain Ethereum, ha introdotto soluzioni innovative per affrontare i problemi che affliggono gli exchange e le piattaforme di trading attuali. Tra i problemi individuati, la mancanza di diversità delle classi di asset, la trasparenza, gli strumenti di gestione del rischio, le opzioni di trading sui social media, la scalabilità, la sicurezza, il coinvolgimento della community, le elevate commissioni di trading e le incongruenze dei prezzi.

TMS Network (TMSN) ricompenserà i suoi possessori di token condividendo una parte dei ricavi da commissioni generati sulla piattaforma. I possessori di token potranno inoltre accedere a servizi premium come strumenti di trading avanzati, ricerche premium e assistenza clienti dedicata, in modo da beneficiare di un vantaggio competitivo nell'ambiente del trading.

http://tmsnetwork.io/

Numerosi vantaggi e innovazioni sono disponibili per i trader e gli investitori di TMS Network (TMSN). Questi vantaggi posizionano TMS Network (TMSN) in modo ottimale per gli sviluppi futuri. Di conseguenza, l'inclusione di TMS Network (TMSN) nel proprio portafoglio di criptovalute è altamente raccomandata. Gli investitori possono approfittare del presale, che propone TMS Network (TMSN) a 0,0073 dollari, con 2 milioni di dollari già assicurati nelle vendite preliminari attraverso un fondo di incubazione.





Per ulteriori informazioni, consultare i link sottostanti:

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio