Ufficio Immigrazione, in corso Verona 4 un punto informativo mobile per stranieri

Al via in questi giorni la sperimentazione dell'ufficio informazioni mobile all’esterno dell'Ufficio Immigrazione della Questura, in corso Verona 4. Si tratta della prima azione concreta del protocollo - siglato tra Comune, Questura di Torino e CGIL CISL UIL - per migliorare l'accesso dei cittadini stranieri alla richiesta di permesso di soggiorno. Negli scorsi mesi era stato più volte denunciato come gli extracomunitari dovessero fare lunghissime code - esposti al sole cocente d'estate o a freddo e pioggia d'inverno - per poter ottenere il documento.