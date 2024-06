Dall'imperdibile Slava ai personaggi cult di Albanese, poi concerti, stand-up, musical e tanto teatro: la stagione del Colosseo

Samuele Bersani, Edoardo Bennato, Malika Ayane e Roberto Vecchioni tra i cantautori; Giovanni Allevi e il tributo a Morricone per la musica; Luca Bizzarri, Paolo Rossi e Ambra Angiolini per il teatro; Arianna Porcelli Safonov, Giorgia Fumo e Eleazaro Rossi per la stand-up; Marco Travaglio, Federico Buffa e Roberta Buzzone come monologhisti. E gli ospiti internazionali con in cima il pluripremiato e applauditissimo Slava. Sono questi alcuni dei nomi che animeranno la stagione 2024/2025 del Teatro Colosseo.

Un calendario che è in itinere, perché probabilmente si aggiungeranno ancora altri spettacoli, uno su tutti quello di Capodanno, anche se la direttrice Claudia Spoto dichiara "Se non trovo lo spettacolo giusto, per le Feste restiamo chiusi. Non è una questione economica ma di trovare il titolo che convincerebbe prima di tutto me a passare l'ultimo dell'anno in teatro". Proprio Spoto ha presentato la stagione, che al momento promette già un ricco cartellone con oltre 60 spettacoli tra musica, teatro, danza, stand-up comedy e musical, portando in scena artisti di fama nazionale e internazionale.

L'obiettivo è migliore i risultati già molto soddisfacenti dell'anno appena trascorso, che ha registrato numeri importanti, con 96 titoli programmati e 160 giornate di apertura; staccati 171.000 biglietti per una media di 1.100 spettatori a recita.

Orari e biglietti

La novità principale rispetto al passato riguarda però gli orari degli spettacoli: non più le 21, o in casi particolari 20.45, ma 20.30, con alcune eccezioni. Per questo bisognerà studiarsi bene il programma. "Ci siamo accorti che iniziare mezz'ora prima permette al pubblico di organizzare meglio un dopo-spettacolo soprattutto nei fine settimana, finendo non troppo tardi. Le compagnie e gli artisti che hanno accettato sono dunque stati spostati in questo orario più favorevole".

I biglietti per tutti gli spettacoli sono già in vendita sul sito del Teatro www.teatrocolosseo.it e, in questo momento e fino al 1° settembre, è possibile acquistare il primo carnet di abbonamenti (5 spettacoli a scelta su quasi tutti i titoli in cartellone) con il 20% di sconto. In alternativa si può acquistare o regalare la Colosseo Card.

Il cartellone

Analizziamo ora i principali ospiti della stagione, partendo da quelli internazionali. "Abbiamo lavorato intensamente per portare sul nostro palco alcuni dei nomi più prestigiosi della scena non italiana", ha spiegato Spoto. Da STEVE HACKETT (5 novembre) alla compagnia di danza di DAVID PARSONS (27 novembre), passando per STOMP (dal 12 al 15 dicembre), al suo esordio al Colosseo. E' invece un ritorno, attesissimo, quello dello "spettacolo della neve" del clown russo SLAVA (dal 5 al 9 marzo), una delle esperienze teatrali più potenti, sorprendenti e affascinanti per il pubblico di tutte le età. Infine, per la prima volta in Italia, THE CHOIR OF MAN (dal 2 aprile), che è un crescendo di numeri di musica e coreografia davvero irresistibili.

Tra i tantissimi nomi della nuova stagione emerge il ritorno di ANTONIO ALBANESE che porterà in scena i suoi iconici Personaggi per dodici repliche dal 15 gennaio al 1° febbraio. E, dopo i successi della scorsa stagione, la nuovissima produzione della Peeparrow Entertainment per la regia di Massimo Romeo Piparo: con Paolo Conticini e Enzo Iacchetti sarà TOOTSIE il grande musical di stagione (dal 28 al 30 marzo). Ma ad aprire la stagione sarà il concerto di MICHELE BRAVI (25 settembre).

Per la grande MUSICA, ritorneranno ROBERTO VECCHIONI (15 ottobre), MICHELE ZARRILLO (25 ottobre), EDOARDO BENNATO (9 novembre) e SAMUELE BERSANI accompagnato dall’orchestra (18 novembre). MALIKA AYANE si esibirà 13 novembre, mentre è già sold out il concerto di DIODATO (14 novembre). Completano il quadro musicale i PINK FLOYD LEGEND (dal 15 al 17 novembre) e MARIO BIONDI (5 dicembre), GIOVANNI ALLEVI (16 dicembre) e l’Ensemble Symphony Orchestra, che accompagnerà il pubblico (17 dicembre) in un viaggio nella musica, nei colori e nelle luci ALLA SCOPERTA DI MORRICONE. I NOMADI rinnoveranno l’appuntamento con il pubblico il 21 dicembre, nel 2025 spazio a LUCA BARBAROSSA (10 gennaio), FABIO CONCATO (15 febbraio) e alle canzoni dei Queen con il concerto dei BREAK FREE.

Molti gli spettacoli al confine tra musica e performance teatrale: simbolo della cultura colta e popolare partenopea PEPPE BARRA è in scena in occasione di suoi 80 anni (20 novembre). Un'orchestra di 40 elementi eseguirà nel progetto SOUNDTRACKS (30 novembre) le più grandiose colonne sonore della storia del cinema insieme alla voce più amata del cinema italiano Luca Ward e, sempre nel grande fascino delle colonne sonore per il cinema sarà in scena ANDREA MORRICONE, figlio del Maestro e a sua volta straordinario musicista e direttore d’orchestra (20 febbraio) in un concerto con una grande orchestra fra musica e storie di vita. GIOELE DIX, nella doppia veste di attore e cantante, porta in scena il suo omaggio Meno male che c’era il Gaber (16 febbraio) e Stefano Belisari, in arte ELIO, invita a giocare e ridere con la musica e le canzoni insieme alla sua band di giovanissimi virtuosi (14 marzo). E' un viaggio fra musica e teatro lo spettacolo di NERI MARCORÈ che mette in scena La buona novella di Fabrizio De André (25 e 26 marzo).



L'occasione per entrare in universi e mondi affascinanti arriverà da giornalisti ed esperti: dalla criminologa e psicologa forense ROBERTA BRUZZONE (10 ottobre) a FEDERICO BUFFA con il suo La Milonga del Futbol (18 ottobre), dal filosofo e saggista UMBERTO GALIMBERTI (13 marzo) al ritorno sempre atteso di MARCO TRAVAGLIO (20 marzo), fino a WALTER VELTRONI.



Per il capitolo Stand-up e comicità, ecco le star del web in ESPERIENZE DM (13 ottobre, doppio spettacolo), ELEAZARO ROSSI (28 novembre), PIERLUCA MARITI (2 dicembre), e le giovani brillanti BEATRICE ARNERA (30 e 31 ottobre), ARIANNA PORCELLI SAFONOV (8 novembre); MICHELA GIRAUD (6 dicembre), CAMIHAWKE (20 e 21 gennaio) e GIORGIA FUMO (26 febbraio). A chiudere questo elenco i torinesissimi PANPERS (19 novembre). Teatro puro ma sempre del filone comico è quello di LUCA BIZZARRI (17 ottobre), di MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI (13 e 14 febbraio), ANTONIO ORNANO (22 febbraio) e GABRIELE CIRILLI.



Per i più piccoli il 9 febbraio la coppia di Youtuber più amata dai bambini, NINNA E MATTI, salta fuori dagli schermi in uno scoppiettante spettacolo. “Tutti per uno, uno per tutti!” è invece il motto de I TRE MOSCHETTIERI (al 28 febbraio al 2 marzo).

Anche il teatro di parola trova spazio nella stagione: una proposta originale è quella di GIOVANNI SCIFONI (24 ottobre) che porta uno spettacolo dedicato a San Francesco, mentre PAOLO ROSSI torna come capocomico nel pirandelliano Da questa sera si recita a soggetto (4 dicembre). Dopo un fortunato debutto arriva al Colosseo anche Oliva Denaro, lo spettacolo per la regia di Giorgio Gallione con una stupenda AMBRA ANGIOLINI che interpreta la storia della prima ragazza siciliana a rifiutare il matrimonio riparatore dopo una violenza subita tratto dal romanzo di Viola Ardone (11 e 12 febbraio); GEPPI CUCCIARI porta ancora una volta in scena Perfetta di Mattia Torre (16 marzo) e infine MARCO PAOLINI arriva il 15 aprile con il nuovo spettacolo Boomers con Patrizia Laquidara.

Info

