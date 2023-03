A scuola o al lavoro, cresce il numero dei torinesi che usano la bici o il monopattino

Cresce il numero di torinesi che per spostarsi usa la bicicletta o il monopattino. La Consulta della Mobilità Ciclistica ha preso in esame i dati pubblici dei sette contabici presenti su alcune ciclabili torinesi. I numeri del primo bimestre 2023 segnano un aumento medio del 6%, rispetto a gennaio e febbraio 2022. Passaggi che sono stati fatti nei giorni feriali, ossia strettamente legati a spostamenti per lavoro, studio e commissioni quotidiane per il quartiere.

I numeri

Andando ad analizzare i dati nel dettaglio, la ciclabile dove si registra la maggiore crescita di due ruote (+12%) è quella di Lungo Dora Siena. Davanti al Campus Einaudi, nei primi due mesi del 2023, si sono registrate 35.560 bici e monopattini in viaggio, contro i 31.881 dei dodici mesi precedenti. Aumento di traffico sostenibile anche su via Bertola, dove si passa dai 53.452 del 2022, a 58.803 passaggi a gennaio/febbraio 2023 (+10%). Crescono i mezzi green anche sulla ciclabile di corso Castelfidardo, che con 72.285 transiti segna un +8%.