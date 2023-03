Venerdì sciopero degli autisti Gtt del deposito di Venaria: dalle 18 alle 22 stop ad alcune linee

Venerdì nero per i pendolari che dovranno prendere bus e tram: le Rsu tpl urbano del deposito Gtt di Venaria Reale hanno proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore , su diverse tematiche aziendali. La mobilitazione coinvolgerà esclusivamente gli autisti ed il personale che operano in quest'area. Il 10 marzo, dalle 18 alle 22, non sarà garantito il servizio sulle linee 10N – 11 – 20 – 22 – 25 – 29 – 32 – 46 – 49 – 60 – 59 – 59/ – 72 – 72/ – SF2.

Le linee coinvolte

Saranno poi coinvolte parzialmente nello sciopero le linee 3 – 4 – 9 – 10 – 13 – 13N – 52 – 75. ll servizio ferroviario sfmA - Venaria-Aeroporto-Ceres sarà operativo: durante l'orario della mobilitazione potrebbe non circolare la linea bus SF2, che collega la stazione di Venaria con Torino Porta Susa. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero. La metropolitana sarà in servizio regolare, così come tutte le altre linee.