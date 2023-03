Crypto 101: cosa c'è da sapere su Filecoin (FIL), Avalanch (AVAX) e TMS Network (TMSN)

Filecoin (FIL), Avalanch (AVAX) e TMS Network (TMSN) sono le reti di criptovalute che stanno facendo scalpore nel settore della blockchain dall'inizio di quest'anno. Si prevede che queste reti e i loro token supereranno tutte le altre principali reti blockchain: ecco cosa c'è da sapere su di loro.

Filecoin (FIL) riprende la corsa al rialzo

Filecoin (FIL) è la rete di archiviazione decentralizzata e il sistema di pagamento digitale più grande al mondo, creato da Juan Benet nel 2014. L'obiettivo della rete Filecoin (FIL) è creare una rete di archiviazione decentralizzata che consenta a individui e organizzazioni di archiviare e recuperare dati digitali in modo sicuro e decentralizzato.

Filecoin (FIL) utilizza un meccanismo di consenso proof-of-work per verificare le transazioni e proteggere la rete. Inoltre, Filecoin (FIL) è progettato per incentivare gli utenti a fornire spazio di archiviazione e larghezza di banda in cambio di token Filecoin (FIL).

In modo innovativo, gli utenti che forniscono spazio di archiviazione e larghezza di banda alla rete possono guadagnare token Filecoin (FIL) come ricompensa per il loro contributo alla rete. Gli utenti che hanno bisogno di archiviare o recuperare dati sulla rete possono usare i loro token Filecoin (FIL) per pagare questi servizi.

Infine, Filecoin (FIL) ha raddoppiato il suo prezzo dallo scorso dicembre e attualmente viene scambiato a quasi 7 dollari per token. È aumentata di oltre il 100% negli ultimi 60 giorni ed è attualmente al 28° posto in base alla sua capitalizzazione di mercato.

Avalanch (AVAX) è salita del 60% grazie al crescente interesse per le reti Defi

Il rinnovato interesse per i prodotti finanziari decentralizzati ha aumentato notevolmente la domanda di prodotti Defi come Avalanch (AVAX). Questo ha fatto sì che il token godesse di significativi movimenti di prezzo al rialzo negli ultimi mesi.

Avalanche (AVAX) è una rete decentralizzata costruita per consentire alle transazioni di criptovalute di procedere a un ritmo più rapido e senza interruzioni, con basse commissioni di transazione. Essendo una delle reti più grandi dell'ecosistema DeFi, Avalanche (AVAX) offre servizi che vanno dal prestito, al prestito e allo scambio.

Avalanche (AVAX) opera utilizzando il protocollo di consenso proof of stake. Inoltre, Avalanche (AVAX) è stata acclamata come uno dei protocolli blockchain più veloci, economici e rispettosi dell'ambiente.

Per migliorare i servizi offerti ai propri utenti, Avalanche (AVAX) ha stretto una partnership con AWS, la migliore piattaforma di cloud hosting al mondo, e con Chainlink, la rete oracolo blockchain decentralizzata costruita su Ethereum, per migliorare la scalabilità e l'efficienza di Avalanche (AVAX).

Nonostante la natura volatile del mondo delle criptovalute, Avalanche (AVAX) ha registrato un aumento relativamente elevato del suo tasso di adozione e viene scambiata a 17 dollari per token sulla maggior parte delle piattaforme di scambio, il che la rende una delle prime 20 reti di criptovalute in base alla capitalizzazione di mercato.

TMS Network (TMSN), il futuro della finanza decentralizzata

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata che affronta tutte le questioni urgenti che riguardano il settore del trading blockchain. Come piattaforma di trading rivoluzionaria, offre ai trader un'interfaccia amichevole e l'accesso a diversi asset negoziabili, tra cui criptovalute, azioni, FX e CFD.

Oltre al trading di criptovalute, Forex e azioni, TMS Network (TMSN) consente anche il trading NFT sulla sua piattaforma per stare al passo con l'attuale ondata di sviluppo del web3. Il trading su TMS Network (TMSN) elimina gli intermediari, promuovendo così la trasparenza.

TMS Network (TMSN) utilizza crittografia ad alta tecnologia, portafogli multi-sig e aggiornamenti e controlli di sicurezza tempestivi per salvaguardare le attività e le transazioni dei trader sulla piattaforma. La scalabilità e la flessibilità di TMS Network (TMSN) sono anch'esse ineccepibili e sono in grado di gestire grandi volumi di trading.

Per finire, il token $TMS Network (TMSN) ha un doppio modello di tokenomics, ossia funziona sia come utility che come token di governance. Oltre a poter essere scambiato con altre criptovalute, i possessori di $TMS avranno il diritto di partecipare alle principali decisioni di governance di TMS Network.

Riassumendo

La rete TMS ha tutte le carte in regola per essere considerata una delle più efficienti reti blockchain moderne. Con il suo attuale tasso di adozione esplosivo nel settore, è solo questione di tempo prima che venga incoronata come la rete crittografica di maggior successo dell'ultimo decennio.

