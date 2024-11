Viaggio dentro l'ex Chalet, al Valentino inizia l'avventura di Maxelâ: “Onorati di far parte di Torino” [VIDEO]

Tolti i pannelli in lamiera che circondavano la struttura, all’ex Chalet è tornata la luce.

Un grande albero di Natale campeggia nel giardino. I cancelli sono ancora chiusi, ma all’interno una decina di persone è in costante movimento per sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’apertura ufficiale prevista per domani, venerdì 29 novembre. Tra i tavoli c’è una striscia tricolore arrotolata, quella che questa sera verrà tesa e tagliata alla presenza delle autorità.