Aglietta (Radicali): "Aderiamo alla raccolta firme per la pdl regionale sul suicidio assistito"

“Dopo l’onda di attivismo di cui ci siamo fatti protagonisti con la raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale, aderiamo convintamente alla raccolta firme per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare lanciata dall’Associazione Luca Coscioni e coordinata dalla Cellula torinese.”



Annunciano così Andrea Turi, Giorgio Maracich e Lorenzo Cabulliese, coordinatori dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta, il primo tavolo di raccolta firme per 11 marzo dalle 14 alle 16 in Via Garibaldi angolo Via San Dalmazzo.



“Saremo per sei mesi per strada, in mezzo alla gente che chiede di potersi autodeterminare. Siamo sicuri che la Torino capitale dei diritti saprà darci ancora una volta soddisfazione in termini di mobilitazione e sottoscrizione. Chiediamo alle forze politiche di farsi coraggio aderendo e attivandosi per raggiungere l’obiettivo delle ottomila firme necessarie per depositare in Regione la proposta di legge. Il primo appello è al Partito Democratico, dimostri che con l’elezione a segretaria di Elly Schlein, i diritti civili sono una priorità. Il secondo è al Terzo Polo, si dimostri davvero liberale a 360°.” concludono