Riparte la Metro, ma ci sono problemi con le scale mobili. Nonostante gli interventi Gtt anche oggi giornata di guasti

La metro di Torino ha ufficialmente ripreso le sue attività, anche se non tutti i suoi servizi hanno saputo funzionare al meglio. In primis a essere duramente attaccate da molti passeggeri sono state le scale mobili. Molte delle quali nella giornata di ieri lunedì 2 agosto, la prima data di riapertura dopo un mese di fermo per la metropolitana, risultavano essere totalmente ferme e non funzionanti.

Un guasto presumibilmente dovuto a un errore di server del sistema, il quale ha provocato a sua volta dei problemi di funzionamento per ben 26 scale mobili. La maggior parte delle fermate, 15 in totale, hanno visto intervenire i tecnici Gtt nella giornata di ieri. Ma anche questa mattina si vedevano nuovamente lavorare gli operatori. In particolare nella fermata Vinzaglio, dove le scale interne ed esterne risultavano tutte bloccate. Dopo l'intervento il servizio è riuscito a riprendere senza ulteriori intoppi.

I principali problemi si riscontrano a Porta Nuova, dove sono guaste le scale di piazza Carlo Felice ma funzionanti quelle di corso Vittorio, lato stazione. Risultano ferme anche le scale esterne di piazza XVIII Dicembre, diversamente da quelle interne che sono operative. La situazione a porta Susa vede in azione tutte le scale mobili, ad eccezione di una interna totalmente ferma. Per altre cinque fermate bisognerà ancora attendere almeno una settimana per il ripristino, in quanto considerate come "lavori in corso", probabilmente per problemi estranei ai disservizi di questi giorni.

A riportare le segnalazioni, in particolare di alcuni abitudinari passeggeri della Metropolitana, è il comitato cittadino Torinoinmovimento. Il quale non manca di attaccare direttamente il primo cittadino: "Il sindaco soddisfatto del servizio, ma ci sta prendendo in giro? Da stamattina il nostro comitato Torinoinmovimento riceve segnalazioni da numerose fermate, i cittadini ormai sono furibondi!- ha commentato la presidente del Comitato Federica Fulco- È un film già visto lo scorso anno, soprattutto perchè molte scale vengono riparate, ma dopo qualche ora tornano i soliti problemi. Il disagio è totale e gli utenti pagano sempre di più un disservizio continuo".