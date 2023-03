Assistenza motore tapparelle: come funziona

Sempre più persone decidono di andare a rendere la propria casa più tecnologica e questo allo scopo, appunto, di viverla in tutta comodità. Da questo punto di vista, abbiamo molti vantaggi ma se abbiamo bisogno di una assistenza motore tapparelle è chiaro che dovremmo contattare un professionista esperto in questo ambito. Difatti più un dispositivo è tecnologico, più ci vuole una certa preparazione in sede di gestione e di manutenzione. Ma vediamo adesso qual è la reale differenza tra una tapparella meccanica e una tapparella automatica. In alcune cose sono state motorizzate e solamente le tapparelle più grandi.

Ad esempio, potrebbe essere che tutte le tapparelle sono manuali, quindi si abbassano e si alzano andando a tirare la corda laterale. Ma che siamo autorizzata la tapparella più voluminosa. Parliamo, ad esempio, della tapparella del terrazzo. Il terrazzo potrebbe essere anche di dimensioni piuttosto importanti, prima di tutto la tapparella è più lunga e pesante perché di solito arriva fino a terra, mentre quella della finestra deve arrivare solamente fino in fondo la finestra e quindi è più corta. Dopodiché, spesso la tapparella della terrazza occupa anche delle metrature in orizzontale che sono anche piuttosto importanti.

Quindi, la tapparella potrebbe essere molto pesante. Poi se abbiamo adottato delle tapparelle specifiche come ad esempio le tapparelle blindate, la situazione è sicuramente ancora più complessa.

Dipende molto dal materiale di costruzione della tapparella, può essere in PVC molto leggera, oppure in alluminio, in legno eccetera. Avere una tapparella motorizzata consente sicuramente di fare meno fatica in sede di apertura di chiusura.

Come si motorizza una tapparella

Bisogna sapere, in particolar modo, che le tapparelle possono essere motorizzate nel senso che non c’è bisogno di andare a sostituire l’intera tapparella ma si può inserire un motorino all’interno della tapparella per motorizzare la anche in un secondo momento rispetto alla installazione.

Se lo desideriamo possiamo andare a rendere automatica anche una tapparella molto vecchia, sempre se ne vale la pena perché se poi è danneggiata forse ci conviene cambiarla.

Da questo punto di vista dobbiamo considerare che tutte le tapparelle possono essere motorizzate ma il motore viene scelto sulla base di quanto è grande la tapparella e quindi di quanto deve essere in grado di sollevare. Basta prendere un appuntamento con una specialista del settore per spiegare il nostro problema. E questa persona verrà a casa nostra per andare a rilevare la caratteristica della tapparella e darci i suggerimenti che abbiamo a disposizione per renderla motorizzata. Quindi, al posto della cinghia, potremmo andare ad utilizzare, ad esempio, un telecomando o un bottone collocato in un posto specifico della casa. Questo ci consente di alzare ed abbassare la tapparella senza nemmeno alzarci.

Mettiamo che abbiamo una tapparella motorizzata in camera da letto, a delimitare un balcone.

Possiamo decidere di abbassarlo quando siamo già sdraiati e stiamo a prendendo sonno e ce ne siamo dimenticati prima. Oppure, magari ci siamo già addormentati e ci svegliamo per la luce che arriva dall’esterno e grazie al telecomando possiamo abbassare la tapparella e tornare a dormire senza scuotere troppo il nostro sonno.