Stranieri in coda all’ufficio immigrazione, il Silp Cgil scrive al Questore: "Inaccettabile che stiano sotto il sole cocente per ore"

Il Silp Cgil ha espresso la sua profonda preoccupazione al Questore di Torino per le condizioni in cui si trovano gli stranieri in coda per accedere all’ufficio immigrazione della Questura.

"In questo periodo di caldo eccezionale, è inaccettabile che le persone siano costrette a rimanere sotto il sole cocente per ore, mettendo a rischio la loro salute.