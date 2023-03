Suicidio assistito, Cappato e Appendino a Torino per la raccolta firme: "Siamo un Paese ancora incivile"

L'associazione Luca Coscioni ha avviato la raccolta firme per la proposta di legge regionale 'Liberi Subito' , che vorrebbe regolare il cosiddetto "suicidio assistito" . Il trattamento di fine vita, permesso solo in certe condizioni dal 2019 grazie alla sentenza 242 della Corte Costituzionale che si è espressa sul caso Cappato/Antoniani, è ancora di difficile accesso a causa di procedimenti poco chiari e lungaggini burocratiche.

L'associazione, che vede come tesoriere l'ex deputato Marco Cappato, ha presentato a Torino la campagna di raccolta firme che ha come scopo la definizione di tempi certi per l'accesso alla morte volontaria. La raccolta firme è poi partita in Piazza Castello angolo via Garibaldi, con lo scopo di raggiungere 8.000 nominativi in 6 mesi.

Tra i primi firmatari anche l'ex sindaca Chiara Appendino, che ha supportato la causa di Cappato e dell'associazione. "Purtroppo il nostro paese è incivile - ha dichiarato - non esiste ancora una legge che garantisca questo diritto. Il paese si era già mosso, erano state raccolte un milione di firme che non hanno visto un riconoscimento. La politica può legiferare e supportare questa nuova raccolta firme. Noi faremo la nostra parte, come feci già io per la precedente. Immaginare che ci si debba spostare all'estero per acquisire un diritto è una sconfitta per il paese, ma sono fiduciosa in questa raccolta firme".