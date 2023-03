Appendino contro la giunta Lo Russo: "Prima criticavano, ora prendono i nostri progetti dal cassetto"

Chiara Appendino è tornata a Torino per l'avvio della raccolta firme a sostegno della proposta di legge regionale 'Liberi Subito', che vuole regolare il diritto del suicidio assistito.

A margine dell'appuntamento, l'ex sindaca - oggi parlamentare del M5S - ha affrontato parecchi temi, ad iniziare dalla questione Olimpiadi tornata d'attualità negli ultimi tempi. " Più volte negli scorsi anni ho detto al Coni e al Governo che gli impianti di Torino erano a disposizione - ha dichiarato Appendino - e se questo serve ad abbassare i costi e ridurre l'impatto ambientale è giusto che Torino faccia la sua parte. Noi ci siamo e l'ho detto anche pubblicamente, è chiaro però che è una partita che non dipende solo da Torino ".

Sulla recente rivoluzione di Piazza Baldissera, invece, è stata molto severa nei confronti della giunta Lo Russo: "Hanno preso il nostro progetto dal cassetto che prima criticavano e adesso lo vendono come la soluzione, come stanno facendo su tante altre cose. Se prendono quello che abbiamo proposto che prima criticavano, ben venga per i torinesi".

"Fatto un passo indietro sui diritti"