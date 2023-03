Abbassiamo lo scalino: da Vol.To al via il corso per scoprire gli strumenti per l’inclusione sociale [VIDEO]

"Abbassiamo lo scalino" è il corso di formazione rivolto a operatori e operatrici del Terzo settore. Un’iniziativa “per far conoscere gli strumenti a disposizione in città nel contesto dell’inclusione sociale” come spiega Alessandro Prandi, responsabile progettazione e Vol.To ETS.

Partendo dal concetto di welfare generativo e dall’idea che sia necessario essere protagonisti della costruzione della propria vita, Volontariato Torino – Vol.To ETS propone infatti un percorso di formazione per coloro che operano a favore di persone in situazioni di difficoltà. Il corso è inserito all’interno del progetto “Torino sta V.I.C.IN.O“, che è parte del Piano di Inclusione Sociale della Città di Torino.

L’obiettivo è di condividere conoscenze e strumenti utili per rispondere alle diverse problematiche che possono trovarsi ad affrontare, creando un’occasione di scambio di buone prassi tra i diversi Enti coinvolti.

Nel ciclo di cinque incontri che partiranno da mercoledì 15 marzo, saranno coinvolti esperti provenienti dalle diverse realtà del territorio e si andranno ad analizzare tematiche legate alla sanità, all’abitare, all’educazione, al mondo del lavoro, alla gestione del bilancio famigliare e ai rapporti con gli uffici pubblici.

Primo appuntamento sarà appunto mercoledì 15 marzo alle ore 18 con Jacopo Rosatelli, assessore a Welfare, Diritti e Pari opportunità della Città di Torino; Lorenzo Pregliasco, socio fondatore e direttore responsabile di YouTrend; e Luca Davico, coordinatore del Rapporto Giorgio Rota su Torino.

Gli altri appuntamenti

18 MARZO 2023

10.00 – 13.00

Intervento del Politecnico di Torino su “Esperienze di abitare: progetti, accompagnamento, riflessività”

14.00 – 17.00

Intervento di Fondazione Don Mario Operti e Cooperativa ORSO su “Orientare nel mondo del lavoro

22 marzo 2023

18.00 – 21.00

Intervento dell’Associazione Contact su “Pratiche burocratiche, rapporti con uffici pubblici e agenzie territoriali”

25 marzo 2023

10.00 – 13.00

Intervento della Fondazione Ufficio Pio su “Scuola, Educazione e Istruzione”

14.00 – 17.00

Intervento di Lab.in.s – Laboratorio di Innovazione sociale su “La gestione del bilancio familiare”

29 marzo 2023

18.00 – 21.00

Intervento dell’ASL Città di Torino su “Servizi di tutela della salute e sanità pubblica”.

Il progetto prevede inoltre un servizio, già attivo, di orientamento al volontariato rivolto a persone a rischio di esclusione e altri appuntamenti formativi nel periodo settembre – dicembre.

Gli incontri si terranno presso la sede di Volontariato Torino ETS in Via Giolitti 21 a Torino.

Per info: https://www.volontariatotorino.it/giovaniecittadini/abbassiamo-lo-scalino-5-incontri-di-formazione-per-volontari-e-e-operatori-trici/