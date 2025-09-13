Tosini Volpiano: Un Nuovo Capitolo per la Tua Bellezza e Benessere Capillare – Non Solo un Salone, ma un’Esperienza!

Cari amanti della bellezza e del benessere,

Sono Valter Brunazzetto, e oggi ho il piacere di presentarvi una realtà che è destinata a ridefinire il concetto di cura dei capelli a Volpiano e dintorni: il nuovo salone Tosini [Volpiano]. Come professionista del settore, ho avuto modo di apprezzare l'evoluzione e l'eccellenza che il Gruppo Tosini Parrucchieri ha saputo costruire a Torino e oltre, fin dalla sua fondazione nel 1992 da Mauro e Anna Tosini. L'apertura a Volpiano non è solo l'inaugurazione di un nuovo punto, ma la promessa di un'esperienza che va ben oltre il semplice appuntamento dal parrucchiere.

Tosini Volpiano: Dove l'Estro Incontra la Professionalità

Situato in Corte Re Umberto, Tosini [Volpiano] è molto più di un salone: è definito come un'"Esperienza calda ed accogliente che cambierà il modo di prenderti cura dei tuoi capelli". Fin dal primo passo, vi troverete immersi in un ambiente giovane e dinamico, dove l'estro, la professionalità e, su richiesta, un pizzico di follia sono completamente al servizio del vostro look.

La filosofia è chiara: ognuno di noi possiede una bellezza innata. Il compito dello staff di Tosini [Volpiano] è quello di guidarvi e consigliarvi, ascoltando attentamente le vostre esigenze e realizzando i vostri desideri. Vengono offerti trattamenti di hairstyle all'avanguardia e una "esperienza unica di shampoo&massaggio, taglio e colore", garantendo servizi di alta qualità sia per donna che per uomo, proprio come nell'intera rete del Gruppo Tosini, che pone l'accento su colorazione, consulenza personalizzata e cura dei dettagli.

Salute, Benessere e Igiene: I Pilastri di Tosini Volpiano

Quello che mi ha sempre colpito del Gruppo Tosini e che ritrovo con entusiasmo a Volpiano è l'impegno incondizionato verso la Salute, il Benessere e la Bellezza dei vostri capelli. Questa missione è condivisa da tutto lo staff, che segue frequenti corsi di aggiornamento per mantenervi all'avanguardia delle tecniche e tendenze. Ogni formula utilizzata viene rigorosamente testata dagli specialisti del Team Tosini Studio, a garanzia di affidabilità, efficacia, qualità e flessibilità.

Un aspetto fondamentale, particolarmente rilevante oggi, è l'attenzione maniacale all'igiene. Nel salone di Volpiano, tutte le spazzole, i pettini, le forbici e i pennelli (inclusi quelli per spolverare viso e collo) sono meticolosamente puliti dai residui di capelli e cute e, dopo ogni utilizzo, SANIFICATI e STERILIZZATI da appositi STERILIZZATORI UV-A GERMICIDA.

Inoltre, vengono impiegati asciugamani e mantelline mono uso, per la vostra massima

tranquillità e sicurezza. Questa dedizione all'igiene è un valore distintivo che attraversa tutto il gruppo Tosini.

Parte di una Rete di Eccellenza Riconosciuta

Tosini [Volpiano] si inserisce in una rete più ampia di successo. Il Gruppo Tosini Parrucchieri vanta più sedi tra Torino e provincia, tra cui i rinomati saloni di Corso Vittorio Emanuele II (n. 96 e n. 219), Corso Agnelli 78, e collaborazioni a Pinerolo e Moncalieri. Questa vasta esperienza e la presenza capillare, anche internazionale (Iasi, Romania), testimoniano la solidità e la reputazione del marchio.

I servizi offerti coprono ogni esigenza: dal cambio look radicale a trattamenti innovativi, dalle acconciature per eventi ai servizi specifici per l'uomo, senza dimenticare consulenze dedicate per un'immagine personalizzata.

Venite a Scoprire la Differenza Tosini a Volpiano!

Non perdete l'occasione di affidare i vostri capelli a un team di professionisti che mette al primo posto la vostra salute, la vostra bellezza e il vostro benessere. Tosini [Volpiano] è qui per offrirvi non solo un taglio o un colore, ma una vera e propria esperienza di cura e rinnovamento.

CONTATTATECI ADESSO!

Tosini [Volpiano] Parrucchiere Via Umberto I, 11 – 10088 Volpiano (To) Telefono: 011 2050105

Orari di Apertura: Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato: 9:00 – 18:00 Mercoledì: 12:00 – 21:00

Domenica e Lunedì: Chiuso

Venite a conoscerci e a provare come possiamo prenderci cura di voi!



