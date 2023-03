Lo store temporaneo di Adisco riapre a Pasqua per sostenere il nuovo progetto per l'Ospedale Infantile Regina Margherita

Si rinnova puntuale per il nono anno consecutivo l’appuntamento con Adisco Sezione Piemonte: dal 14 marzo all’8 aprile apre al pubblico lo Store Adisco Piemonte di via Lagrange 5D a Torino in occasione delle festività che celebrano la Pasqua 2023.

Tante le novità di questa edizione: allestimenti di colore lilla e oro e sulle pareti disegni di simpatiche scimmiette, divertenti scenografie che faranno viaggiare la mente in mondi magici e contesti fiabeschi, angoli a tema con uova e coniglietti di cioccolato, colombe e dolci pasquali, migliaia di idee regalo originali ed esclusive. Nello Store Adisco Sezione Piemonte tutto è in vendita a sostegno delle progettualità dell’associazione, perché acquistare non significa solo fare un regalo unico e di qualità, ma soprattutto sostenere un importante nuovo progetto: la somma raccolta sarà infatti devoluta all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per contribuire al progetto pilota di screening neonatale mediante sequenziamento su larga scala, un esempio di prevenzione secondaria, che consentirà di identificare e trattare precocemente circa 500 malattie pediatriche.

Lo Store Adisco Piemonte di via Lagrange 5/D resterà aperto dal 14 marzo all’8 aprile, dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10:30 alle 19.