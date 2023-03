Gianluca Gavazza (Lega Salvini Piemonte): “Un’altra panchina gialla per sensibilizzare sull’endometriosi”

«La Regione Piemonte l’anno scorso ha varato la nuova legge sull'endometriosi - spiega Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte - che modifica e integra la legge regionale 10/2017, introducendo aspetti legislativi innovativi rispetto al nuovo Percorso di diagnosi, terapia e assistenza (Pdta), e in particolare aggiorna la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale, prevede l’istituzione del Registro regionale elettronico dell’endometriosi e del Centro di riferimento regionale, che si occuperà di pianificare le attività formative e di aggiornamento per il personale socio-sanitario di strutture ospedaliere e consultori. Il Registro elettronico, inoltre, aiuterà a migliorare la conoscenza epidemiologica e il trattamento diagnostico anche a fini di ricerca».

«Nel 2022 si è tenuta la prima Giornata regionale per la lotta all’endometriosi, che si celebra in contemporanea con la giornata mondiale e nazionale, il 28 marzo. Sono 300 mila le cittadine colpite in Piemonte dall’endometriosi, una patologia che affligge il 10-15% delle donne in età riproduttiva, il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire - spiega nel dettaglio Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte -. I casi conclamati in Italia sono almeno 3 milioni, con un picco di età che va dai 25 ai 45 anni, si stima che soffrano di endometriosi 14 milioni di donne nell’Unione europea e 150 milioni nel mondo. Purtroppo fare diagnosi è molto complesso e il fatto di parlarne anche a livello istituzionale è un grande passo nella direzione della prevenzione».