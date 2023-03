Orgoglio torinese, dopo 4 anni Fiorentini "torna a casa" e realizzerà qui la sua linea di crema d'arachidi

Torino non lascia, ma raddoppia. O meglio, è Fiorentini che non lascia Torino e dopo 4 anni torna sui suoi passi. La storia azienda dell'agroalimentare, infatti, nel 2019 aveva deciso di lasciare la sua sede storica per spostarsi a Trofarello. Ma adesso, passata la tempesta della pandemia e tagliato il traguardo dei 100 milioni di fatturato, i vertici hanno deciso un passo indietro. O meglio: un raddoppio di passo.

Tutto per le arachidi

Con un investimento da 5 milioni di euro, infatti, pur mantenendo la sede produttiva nella prima cintura del capoluogo, Fiorentini Alimentari vuole rilanciare la sua "vecchia casa", in Strada del Francese 156, dedicandola in maniera esclusiva alla produzione della crema di arachidi.