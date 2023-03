Tra tutti i vari adempimenti che devono essere svolti quando si possiede una caldaia c'è anche la creazione del bollino blu, un certificato obbligatorio richiesto dallo Stato per garantire che la caldaia sia mantenuta in buono stato di funzionamento e quindi non inquini l'ambiente o consumi più del necessario. Il controllo per ottenere il Bollino blu caldaie Bosch può essere effettuato da un tecnico professionale e qualificato. Dopo aver richiesto il servizio, il tecnico si recherà a casa vostra con un piccolo strumento di misurazione, facilmente trasportabile, in grado di rilevare la percentuale di sostanze nocive nei gas di combustione.

Questo test, noto come "certificato di efficienza energetica" e richiesto dalla legge, può fornire informazioni utili sullo stato della vostra caldaia. Le caldaie sono prodotti che vengono utilizzati maggiormente durante i mesi invernali; quindi, in teoria dovrebbero essere monitorate e controllate costantemente per garantirne il corretto funzionamento. Infatti, un edificio senza caldaia non sarebbe in grado di fornire riscaldamento o acqua calda, con conseguenti disagi per la vita. Le caldaie possono durare dai 10 ai 15 anni a seconda di come vengono gestite e della qualità del prodotto, ma è consigliabile utilizzare i prodotti Bosch perché sono affidabili e dispongono di un centro di assistenza dedicato. L’assistenza si potrà richiedere telefonicamente ma anche attraverso un numero verde che consente di indirizzare i clienti verso il centro di assistenza tecnica più vicino. Stipulare un contratto con questo marchio significa che la vostra caldaia ha la protezione necessaria per essere comoda e sicura da usare e può essere gestita senza nessuno stress finanziario.

Oltre il bollino blu quanti altri controlli si possono fare?

Se il monitoraggio della caldaia è importante per voi, sarà possibile acquistare pacchetti di ispezioni regolari contenenti delle date specifiche, che possono farvi risparmiare molto denaro per ogni ispezione effettuata. In genere, questi controlli vanno oltre le ispezioni o le revisioni obbligatorie e dipendono in larga misura dal tipo di caldaia, dal combustibile e dall'età della caldaia in termini di date di scadenza.

Il tecnico specializzato, mandato da Bosch, non solo pulirà a fondo l'intera caldaia, in particolare la camera di combustione, ma ispezionerà anche la canna fumaria e i componenti principali e infine, come sempre, eseguirà dei test per garantire che la caldaia funzioni come previsto dal produttore. In questo modo, se qualcosa non va, si può intervenire immediatamente, senza dover programmare interventi successivi ad hoc e, soprattutto, senza compromettere la qualità del prodotto: ad esempio, se la caldaia si intasa e si rompe in pieno inverno, si rimane senza riscaldamento e potenzialmente con bambini o persone malate o inferme in casa. È una situazione assolutamente da evitare per la sicurezza delle persone che ne hanno urgentemente bisogno. Si effettuerà un servizio impeccabile da tutti i punti di vista pur di rendere il cliente più che soddisfatto.

In genere, le caldaie acquistate negli ultimi tempi sono caldaie a condensazione, che consentono di risparmiare il 30% della bolletta e sono considerate molto affidabili nella produzione di calore.