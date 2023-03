Superbonus e credito incagliati: gli artigiani chiedono aiuto al Governo. "Servono impegni precisi"

Impegni precisi, tempi rapidi e certezze. E' quello che chiede il mondo artigiano alla politica e in particolare al Governo, sempre sul fronte del superbonus e in particolare sui crediti incagliati. Al nuovo appello hanno dato voce nelle scorse ore anche Cna e Confartigianato, incontrando il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, insieme al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. “ Diamo atto al Governo di voler favorire la ripresa degli acquisti da parte del sistema bancario e assicurativo,

sfruttando i margini esistenti nella loro capienza fiscale - dice il segretario regionale di Cna Piemonte, Delio Zanzottera -, ma abbiamo anche sostenuto che questo non basta per rispondere pienamente e tempestivamente alle attese dei tanti artigiani e piccole imprese che da tempo non riescono a smobilizzare i crediti di imposta derivanti dai lavori per i quali hanno riconosciuto lo sconto in fattura ai clienti. Gli intermediari finanziari tenderebbero infatti a favorire i clienti migliori per le operazioni di importo più elevato".