I "Giovedì sera al Museo Lavazza" per assaggiare il mondo del caffè in modo inedito

Offrire un punto di vista diverso sul mondo del caffè, "assaggiato" attraverso esperienze particolari, inedite ed esclusive da vivere quando il sole sta tramontando: è questo l'obiettivo dei "Giovedì sera al Museo Lavazza", ciclo di 11 appuntamenti iniziato il 2 marzo e in programma fino al 25 maggio alle ore 19 presso lo spazio espositivo della Nuvola in via Bologna 32 a Torino.

Un punto di vista inedito sul caffè Lavazza

Grazie a questa modalità, l'esperienza museale offerta da Lavazza viene rivoluzionata attraverso un racconto ricco di retroscena, ricette inaspettate e nuove voci, con visite speciali guidate dall'accompagnamento di attori e coffelier (i sommelier del caffè, ndr), le testimonianze di chi lavora in Lavazza e collaborazioni con eccellenze enogastronomiche del territorio.

L'appuntamento di stasera

La terza tappa della rassegna è in programma questa sera con il titolo "Cinque+1": "Si tratta – spiegano gli organizzatori - di una visita evento che spinge il visitatore a sperimentare con la propria sensorialità: dal profumo del caffè del primo mattino, alle arie dell'Opera, sino ad un assaggio al buio tra giochi di consistenze e l'inconfondibile aroma del caffè".

Gli altri appuntamenti

I restanti appuntamenti dei "Giovedì sera al Museo Lavazza" prevedono format ricorrenti, ma declinati ogni volta in modo diverso e con titoli molto significativi come "Alla ricerca del chicco perfetto", "Aroma di caffè", "A scuola di caffè", "Al museo con i partner" e "Sulle vie del caffè".

Il calendario completo e le prenotazioni sono disponibili a questo link: https://www.ticketlandia.com/m/event/eventi-serali-museo.