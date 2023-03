Soccorso alpino, un 2022 da record per gli eroi in quota: 1.310 missioni e 1.596 persone aiutate. I morti scendono a 75

Un 2022 da record, anche se non è necessariamente una buona notizia. Ma di sicuro sono numeri che raccontano di uno spirito di dedizione e servizio senza pari. Sono le cifre che riassumono l'anno di attività del Soccorso alpino e speleologico piemontese, arrivato a gestire 2.122 eventi di soccorso tramite la sua centrale operativa, con 1.310 missioni effettuate e 1.596 persone aiutate.





Le principali cause di infortunio in montagna sono le cadute (48%) seguite dai malori (19%), e riguardano gli uomini nel 76% dei casi e le donne nel 24%. Infine, il 92% delle persone soccorse praticava attività del tempo libero contro il 6% di residenti in montagna e il 3% di persone infortunatesi in terreno impervio per lavoro.