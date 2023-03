I colori di Van Gogh invadono gli spazi della Palazzina di Caccia di Stupinigi

Al via la Van Gogh Experience. La produzione internazionale targata Next Exhibition è alla Palazzina di Caccia di Stupinigi fino al 25 giugno.

La mostra multimediale e immersiva che interagisce con l’osservatore, lo invita ad entrare dentro al quadro e dentro la vita del pittore olandese. L’opera invade le pareti della Palazzina: le pareti e il pavimento, si coloreranno delle tinte più amate da Van Gogh, dal blu profondo della notte stellata al giallo vivo dei girasoli.

Le sue opere prendono vita in vividi dettagli in un percorso video in cui sarà possibile gustare l’arte da diversi punti di vista, in piedi o sdraiati a terra, diventando parte integrante del quadro.

Ad accompagnare la visita sarà la colonna sonora che esalterà ancora di più l’emotività del viaggio.

Oltre al videomapping, una sezione di virtual reality consentirà al visitatore, indossato l’oculus di ultima generazione, di vedere con gli occhi di Van Gogh, intento ad osservare il mondo e a trarre ispirazione dai paesaggi a lui più famigliari per le sue opere.

Presente anche la ricostruzione della camera di Van Gogh in tutti i suoi dettagli.

Per info: https://vangoghexperience.it/